Hà Nội: Gần 2 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc bị thu giữ trên đường đi tiêu thụ

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông - Công an Thành phố vừa phát hiện, thu giữ hơn 1.500 kg mỡ, lòng động vật bốc mùi hôi thối đang vận chuyển trên xe tải đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thùng xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 10 do đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tiến – Phó đội trưởng làm tổ trưởng, phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông làm nhiệm vụ TTKS, bảo đảm TTATGT, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên tuyến đường trục phía Nam, quận Hà Đông.

Khoảng 10h40, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô tải mang BKS: 89H-017.xx tại Km0+500, đường trục phía Nam (Cienco5) có biểu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 bao tải và bao nylon chứa đựng khoảng 1.500 kg mỡ, lòng động vật đang bốc mùi hôi thối.

Hơn 1.500 kg mỡ, lòng động vật đang bốc mùi hôi thối bị thu giữ

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe là anh N.T.T (SN 1987, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) khai nhận số thực phẩm trên do mua gom tại các đầu mối, đang trong quá trình mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, người đàn ông này không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.