Hà Nội: Gần 100 người bị phạt vì sử dụng rượu bia, 5 người chết trong dịp Tết

Đặc biệt xử lý 87 trường hợp sử dụng bia rượu phạt thành tiền trên 260 triệu đồng, tạm giữ 37 bộ giấy tờ, 50 phương tiện, tước 18 giấy phép lái xe.



Về tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết, toàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn làm 5 người chết, 1 người bị thương. So với dịp Tết 2019 giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương.

Kết quả cả dịp Tết vừa qua không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không xảy ra đốt pháo nổ trong đêm giao thừa. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố được duy trì thông suốt, an toàn. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

CSGT Hà Nội xuống đường làm việc

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, ngay từ đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết Canh Tý toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đã xuống đường ứng trực giải quyết 15 điểm úng ngập do mưa lớn bất thường. Bắt đầu từ ngày 28 đến 29 - 1 tại các cửa ngõ Thủ đô, các khu vực tâm linh, cảnh sát giao thông sẽ ứng trực 100% tại 361 nút giao thông trọng điểm bảo đảm nhân dân trở về Hà Nội làm việc, sinh hoạt được an toàn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Hùng thăm Phòng CSGT Hà Nội

Cũng trong sáng nay (mồng 5 Tết Canh Tý), Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Hùng đã chọn “xông đất” Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội nhân dịp lực lượng này ra quân đảm bảo an toàn giao thông sau Tết.

Tham gia cùng Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố có đồng chí Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng Công an thành phố.