Hà Nội đón các lãnh đạo giáo dục châu Á tham dự diễn đàn GALTI 2026

Các Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Trường từ các trường quốc tế hàng đầu khu vực châu Á đã hội tụ tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) để tham dự Hội nghị Đào tạo Quản trị Lãnh đạo (GALTI) 2026. Sự kiện cũng có sự tham dự của bà Ngô Thị Diệp Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các đại diện từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 10 đến 12/09), sự kiện quy tụ các nhà quản lý giáo dục đến từ nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Seoul, Singapore và Đài Bắc. Tại đây, các đại biểu đã cùng thảo luận về giải pháp giúp Hội đồng Trường và ban lãnh đạo thực thi quản trị có trách nhiệm, nâng cao năng lực điều hành và chuẩn bị cho nhà trường trước một tương lai chuyển dịch nhanh chóng.

Các Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Trường từ các trường quốc tế hàng đầu khu vực châu Á đã hội tụ tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) để tham dự Hội nghị Đào tạo Quản trị Lãnh đạo (GALTI) 2026.

Đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập GALTI, chương trình năm nay tập trung thảo luận chủ đề: Quản trị Sẵn sàng cho Tương lai: Định hướng Mục tiêu và Trách nhiệm trong Kỷ nguyên AI.

Sự đồng hành của các nhà quản lý giáo dục Việt Nam đã mở ra không gian đối thoại quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước với lãnh đạo các trường quốc tế trong khu vực; đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn của Hà Nội như một trung tâm giao lưu, đổi mới và lãnh đạo giáo dục.

Tiến sĩ Liz Gale, Giám đốc Trường UNIS Hà Nội; Bà Ngô Thị Diệp Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bà Maria Chung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị UNIS Hà Nội

“Đến với Hà Nội, các lãnh đạo giáo dục trong khu vực sẽ tận mắt chứng kiến những gì cộng đồng chúng tôi cảm nhận mỗi ngày: Việt Nam không chỉ thích ứng nhanh với tương lai của giáo dục, mà đang chủ động góp phần định hình tương lai đó,” Tiến sĩ Liz Gale, Hiệu trưởng UNIS Hà Nội chia sẻ.

“Quản trị trong một thế giới do AI định hình không phải là bài toán mà bất kỳ ngôi trường nào có thể tự giải quyết. Chúng tôi rất tự hào khi kết nối các Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu trong khu vực để cùng học hỏi, trao đổi về cách ứng dụng các công nghệ mới một cách chuẩn mực, trách nhiệm và vì lợi ích tốt nhất của học sinh.”

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các đại biểu đã tham dự phiên thảo luận chuyên đề về trách nhiệm của ban lãnh đạo và Hội đồng Quản trị trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Phiên họp tập trung vào bài toán: Làm sao để nhà trường vừa nhạy bén đón nhận đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ được sức khỏe tinh thần của học sinh, sự liêm chính học thuật, tính công bằng và cốt lõi nhân văn của giáo dục.

Các em học sinh cũng trực tiếp tham gia đón tiếp đoàn đại biểu tại UNIS Hà Nội. Đại diện học sinh dẫn đoàn tham quan khuôn viên trường, đồng thời chia sẻ góc nhìn thực tế về ảnh hưởng của AI đối với việc học cũng như những kỳ vọng của các em về tương lai giáo dục.

“Những quyết định ở cấp quản trị sẽ định hình tương lai của cả một nhà trường,” ông Rami Madani, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Kuala Lumpur, điều phối viên GALTI 2026 nhận định. “Việc quy tụ các Hội đồng Trường và Hiệu trưởng từ khắp Châu Á tại UNIS Hà Nội tạo điều kiện để chúng ta cởi mở trao đổi về những bài toán khó, học hỏi lẫn nhau và cùng nâng tầm giáo dục toàn khu vực.”

Khác với các hội thảo truyền thống, GALTI được thiết kế theo mô hình làm việc chuyên sâu. Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, phiên thực hành và bài tập tình huống, các đại biểu sẽ phân tích sâu những chủ đề cốt lõi như: quản trị AI có trách nhiệm, lãnh đạo trong khủng hoảng, thắt chặt hợp tác giữa Hiệu trưởng và Hội đồng Trường, ra quyết định chiến lược và các phương thức quản trị hiệu quả.

Việc đăng cai GALTI 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối bền chặt của UNIS Hà Nội giữa cộng đồng giáo dục Việt Nam với các trường quốc tế tại Châu Á.

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ có được bộ tài liệu thực tiễn có thể tùy chỉnh cho từng trường, bao gồm: khung quản trị, cách điều hành phiên họp Hội đồng Trường, bảng theo dõi năng lực lãnh đạo, kế hoạch phát triển chuyên môn và các thỏa thuận hợp tác.

Bên cạnh việc thúc đẩy công tác quản trị trường học ở tầm khu vực, kể từ năm 2020, GALTI đã trực tiếp đóng góp vào công cuộc phát triển giáo dục tại Việt Nam thông qua Quỹ Learning Together của UNIS Hà Nội. Nguồn kinh phí thu được từ sự kiện sẽ được dùng để tài trợ cho hội thảo giáo dục Learning Together Vietnam (LTV) - một hội thảo giáo dục phi lợi nhuận thường niên kết nối hàng trăm giáo viên Việt Nam và quốc tế từ mầm non đến lớp 12 nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ các phương pháp giảng dạy đổi mới sáng tạo, cũng như chung tay hợp tác thúc đẩy nền giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển.

Việc đăng cai GALTI 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối bền chặt của UNIS Hà Nội giữa cộng đồng giáo dục Việt Nam với các trường quốc tế tại Châu Á, góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức, thắt chặt quan hệ chuyên môn và củng cố vị thế của Hà Nội - điểm hẹn tri thức của các lãnh đạo giáo dục trong khu vực.