Từ nam sinh ‘vừa đủ điểm’ đến thủ khoa Răng Hàm Mặt, giành học bổng tiến sĩ Nhật

Trần Anh Tuấn, 24 tuổi, cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hưng Yên, vừa hoàn thành chương trình 6 năm ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ một nam sinh chỉ vừa đủ điểm trúng tuyển ngành Răng Hàm Mặt, Tuấn vươn lên trở thành thủ khoa đầu ra của ngành, thủ khoa bảo vệ khóa luận và á khoa tốt nghiệp lâm sàng.

Ngay trước khi tốt nghiệp, nam sinh tiếp tục giành học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản để theo học tiến sĩ tại Đại học Okayama.

Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ “vừa đủ điểm” đến thủ khoa tốt nghiệp

Quyết định theo ngành Y của Tuấn là từ những mất mát trong gia đình. Nam sinh từng nhiều lần chứng kiến người mình yêu thương gặp vấn đề sức khỏe nhưng bản thân chưa có đủ kiến thức để giúp đỡ. Đặc biệt, lời hứa với bà ngoại rằng khi học xong, em sẽ chữa bệnh cho bà trở thành một trong những động lực Tuấn theo đuổi nghề y.

Năm 2020, Tuấn đăng ký vào Trường Đại học Y Hà Nội. Nam sinh không trúng tuyển ngành Y khoa và vừa đủ điểm vào ngành Răng Hàm Mặt.

Thời gian đầu, Tuấn từng nghĩ đến việc thi lại. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về ngành học và nhận được sự động viên của gia đình, nam sinh quyết định tiếp tục. “ Một khi đã lựa chọn thì phải theo đuổi đến cùng ”, Tuấn tự nhủ.

Bước vào giảng đường trường Y, nam sinh chuyên Toán không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp trước khối lượng kiến thức. Những ngày đầu, lượng tài liệu phải tiếp cận khiến Tuấn nhận ra cách học ở đại học hoàn toàn khác thời phổ thông.

Thay vì chờ đến trước kỳ thi mới ôn tập, Tuấn xây dựng cách học có tính kỷ luật ngay từ năm nhất. Trước mỗi buổi học, em xem thời khóa biểu, lập danh sách nội dung cần học, tài liệu cần đọc và những việc phải hoàn thành, sau đó theo dõi tiến độ.

Phương pháp này được nam sinh duy trì trong suốt 6 năm.

Mục tiêu ban đầu của Tuấn không phải là trở thành thủ khoa mà đơn giản là học thật tốt để trở thành một bác sĩ giỏi.

Không chỉ học lý thuyết

Trong quá trình học, Tuấn nhận ra Răng Hàm Mặt là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành.

Có năng khiếu hội họa, thường làm đồ handmade và sử dụng thành thạo cả hai tay, Tuấn cho rằng những lợi thế này giúp em trong quá trình rèn luyện các kỹ năng lâm sàng.

Với đặc thù nhiều thao tác yêu cầu độ chính xác cao, nam sinh dành nhiều thời gian thực hành trên mô hình để rèn luyện kỹ năng. Tuy nhiên, Tuấn cho rằng lợi thế về đôi tay chỉ là một phần; điều quan trọng vẫn là sự cẩn trọng và mục tiêu điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Song song với việc học chuyên môn, Tuấn tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động sinh viên.

Nam sinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên Răng Hàm Mặt, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt.

Trong 6 năm đại học, Tuấn có nhiều bài báo quốc tế, bài báo trong nước, từng tham gia báo cáo tại các hội nghị ở Ấn Độ, Singapore, Malaysia và đạt giải tại một số cuộc thi

Anh Tuấn bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Việc được tiếp xúc với các hội nghị khoa học và môi trường học thuật ở nhiều quốc gia giúp Tuấn hình dung rõ hơn về con đường phía trước.

Giành học bổng tiến sĩ trước khi tốt nghiệp

Từ năm thứ 4 đại học, Tuấn bắt đầu xác định mục tiêu học tập ở nước ngoài và từng bước chuẩn bị hồ sơ.

Theo nam sinh, một trong những phần khó nhất là xây dựng đề xuất nghiên cứu. Đề tài không chỉ cần có tính mới và ý nghĩa mà còn phải phù hợp với hướng nghiên cứu của giáo sư, đồng thời khả thi trong điều kiện thực tế tại nơi học.

Để chuẩn bị, Tuấn đọc nhiều công bố khoa học của các giáo sư mà em dự kiến theo học, tìm kiếm khoảng trống nghiên cứu và từ đó xây dựng đề xuất.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, nam sinh được Đại học Okayama tiếp nhận vào chương trình nghiên cứu sinh và nhận học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản.

Tuấn sẽ theo học tiến sĩ về khoa học tái tạo, chuyên sâu vào implant và phục hình.

“ Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và nổi tiếng với cách làm việc bài bản, chú trọng quy trình, điều khá tương đồng với tính cách của em”, Tuấn chia sẻ.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, sau khoảng 4 năm, Tuấn sẽ có bằng tiến sĩ ở

Trần Anh Tuấn cùng gia đình và GS.TS, Thầy thuốc ưu tú Võ Trương Như Ngọc vào ngày nam sinh nhận bằng tốt nghiệp.

Trong thư giới thiệu gửi Đại học Okayama, PGS.TS Tống Minh Sơn, Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội đánh giá Trần Anh Tuấn là ứng viên nổi bật, “luôn đứng đầu trong số 80 sinh viên cùng khóa”.

Thầy đồng thời ghi nhận năng lực nghiên cứu của Tuấn qua các công bố quốc tế, trong đó có một bài với vai trò tác giả liên hệ, cùng các bài báo trong nước, cũng như sự tích cực của nam sinh tại các hội nghị, cuộc thi khoa học trong nước và quốc tế. Những thành tích ấy cho thấy ở Tuấn năng lực lãnh đạo, khả năng thích ứng và sự nghiêm túc với con đường học thuật.

Phía trước là môi trường học thuật mới tại Nhật Bản, nơi Tuấn kỳ vọng tiếp tục đào sâu nghiên cứu về implant và phục hình, đồng thời tích lũy thêm kiến thức để phục vụ công việc chuyên môn.

“ Em mong tương lai mình có thể vừa điều trị tốt cho người bệnh, vừa chia sẻ được những điều đã học, qua đó góp một phần nhỏ cho cộng đồng y học nói chung và Răng Hàm Mặt nói riêng ”, Tuấn nói.