Những ngày cuối tháng 9, thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên cao khiến người dân cảm nhận rõ cái oi bức khi di chuyển trên đường. Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, nhiều người phải che chắn kín mít, tìm bóng râm để tránh nóng.

Lượng phương tiện đông cùng nền nhiệt cao khiến việc di chuyển ngoài đường giữa trưa càng thêm oi bức.

Người dân Hà Nội che chắn kín mít khi di chuyển trên đường giữa thời tiết nắng nóng cuối tháng 9.

Nhiều người mặc kín trang phục chống nắng khi lưu thông trên đường phố Hà Nội.

Từ sáng, trời Hà Nội đã có nắng. Càng về trưa, ánh nắng càng gay gắt, nhiệt độ tăng cao khiến không khí trở nên oi bức. Trên nhiều tuyến phố, người đi xe máy phải mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính mắt và liên tục tìm những đoạn đường có bóng cây để giảm cảm giác nóng.

Tại các ngã tư đông phương tiện, người dân phải đứng chờ đèn đỏ dưới nền nhiệt cao. Hơi nóng từ mặt đường cùng lượng phương tiện đông đúc khiến cảm giác oi bức càng rõ rệt. Những người thường xuyên làm việc ngoài trời như shipper, tài xế xe ôm công nghệ, công nhân xây dựng... chịu tác động rõ nhất của thời tiết.

Người bán hàng che chắn kín mít dưới cái nắng gay gắt.

Dù đã sang cuối tháng 9 nhưng nền nhiệt buổi trưa tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng cao, nắng khá gay gắt

Lực lượng làm nhiệm vụ ngoài trời cũng phải sử dụng thiết bị làm mát giữa thời tiết nắng nóng.

Người bán hàng rong đội nón, che kín mặt khi làm việc dưới trời nắng.

Dù đã vào những ngày cuối tháng 9, nền nhiệt tại Hà Nội vẫn có lúc ở mức cao, khiến nhiều người có cảm giác như đang giữa mùa hè. Đặc biệt, khoảng thời gian từ 11h đến 15h là lúc nắng nóng gay gắt nhất.

Tuy nhiên, trạng thái nắng nóng này không kéo dài. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ cuối ngày 30/9 và những ngày đầu tháng 10, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Không khí lạnh kết hợp với các điều kiện khí quyển có thể gây mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Một sinh viên che chắn kín mít từ đầu đến chân khi đi bộ giữa trời nắng

Một người giao hàng sử dụng ô che nắng trong lúc di chuyển giữa trưa.

Nắng nóng khiến người dân phải dùng áo khoác, khăn để che chắn khi ra đường.

Nhiều người lao động tranh thủ nằm ngả lưng dưới bóng cây

Giữa cái nắng rát mặt cuối tháng 9, người dân Hà Nội mong chờ không khí lạnh để thời tiết sớm hạ nhiệt.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/9, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Từ ngày 1-2/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ khu vực giảm khoảng 4-5 độ, xuống còn 32 độ. Khi không khí lạnh tràn về, nhiệt độ được dự báo giảm, thời tiết chuyển sang nhiều mây, có mưa rào và dông.

Từ những ngày nắng rát mặt cuối tháng 9 đến thời tiết dịu mát hơn khi không khí lạnh về, Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ rệt. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động khi di chuyển, đặc biệt trong thời điểm có mưa dông.