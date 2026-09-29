Miền Bắc sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, mưa to nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/9), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C.

Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, từ đêm 30/9, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rào rải rác, có nơi có giông. Trong ngày 1-2/10, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ C so với trước đó.

Khoảng đêm 4 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt, mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to, trong khi nhiệt độ tiếp tục giảm.

Đến ngày 5/10, nền nhiệt tiếp tục hạ, nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 27 độ C, thấp nhất 22-23 độ C, trời chuyển mát.

Từ đêm mùng 5 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 ngày 30/9

Thời tiết Hà Nộ i đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.