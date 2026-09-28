Dự báo viên Phạm Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ nay đến 30/9, ngoại trừ khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to lúc chiều, tối, các khu vực còn lại phổ biến ít mưa, ban ngày trời có nắng, có nơi nắng nóng trên 35°C.

Từ đêm 30/9, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông nên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt trong ngày 1-2/10 có xu hướng giảm 2-4°C so với ngày hôm nay.

Khoảng đêm 4-5/10, khối không khí lạnh khả năng được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết ở Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có những thay đổi rõ rệt, mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm 5/10 và ngày 6/10, mưa có thể mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội, khu vực này còn nắng nóng trong 2 ngày tới, sau đó chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ xu hướng giảm.

Cụ thể, đêm nay và ngày mai 29/9, thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Ngày 30/9, khu vực này duy trì trạng thái nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 36°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 28°C, trời ít mây, oi bức.

Ngày 1/10, chịu tác động của khối không khí lạnh yếu, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 32°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm xuống ngưỡng 26°C, trời chuyển mưa rào và dông.

Trong hai ngày 2-3/10, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày duy trì mức 26-32°C.

Ngày 4/10, Hà Nội mưa rào trở lại, nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ, cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C. Sang ngày 5/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khu vực này tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất 27°C, thấp nhất 23°C, trời mưa dông.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa, nhiệt độ xu hướng tăng dần, cao nhất 29-31°C, thấp nhất dao động 22-23°C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông.