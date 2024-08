Hà Nội: Công an quận Thanh Xuân nói gì về tụ điểm game có dấu hiệu sát phạt?

Theo Công an quận Thanh Xuân, địa điểm mà Tiền Phong phản ánh là hộ kinh doanh “ B88 ”, thuê mặt bằng tại tầng 4, toà nhà 424 Nguyễn Trãi từ tháng 11/2019. Ngành nghề kinh doanh gồm: trò chơi điện tử không kết nối mạng “máy bắn cá”; kinh doanh dịch vụ bi-a; bán nước giải khát. Địa điểm này có 4 máy bắn cá và 3 bàn bi-a với diện tích khoảng 120m2.

Trong quá trình cơ sở này hoạt động, Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Đội An ninh, Đội Cảnh sát quản lý Hành chính, Công an phường Thanh Xuân Trung định kỳ, đột xuất làm việc với chủ cơ sở, yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật, không lợi dụng kinh doanh dịch vụ máy bắn cá để hoạt động đánh bạc, không để khách sử dụng dịch vụ hoạt động đánh bạc trong cơ sở dưới mọi hình thức... Nhưng qua các lần kiểm tra, lập biên bản làm việc, qua công tác quản lý địa bàn, chưa phát hiện cơ sở “Hộ kinh doanh B88” có hoạt động đánh bạc.

Bên trong tụ điểm game "B88" do Tiền Phong ghi nhận vào đầu tháng 6/2024.

Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, tháng 11/2023, đã từng đưa cơ sở này vào diện tiềm ẩn phức tạp an ninh, trật tự để theo dõi. Sau đó, tháng 3/2024, cơ sở này bị yêu cầu dừng hoạt động vì không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân Trung xác minh, kiểm tra “Hộ kinh doanh B88”, tuy nhiên cơ sở đã đóng cửa từ trước đó.

Trong văn bản, Công an quận Thanh Xuân cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình hoạt động của “Hộ kinh doanh B88”; nếu có hoạt động kinh doanh trở lại, không để xảy ra việc đánh bạc trái phép.

Tụ điểm game "B88" đóng cửa sau khi Tiền Phong phản ánh.

Trước đó, ngày 8/7, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài viết: " Thâm nhập những phòng chơi game sát phạt bằng tiền triệu " phản ánh những cơ sở chơi game tại Hà Nội và Bắc Ninh có dấu hiệu đánh bạc. Tại cơ sở “Hộ kinh doanh B88” nêu trên, Tiền Phong ghi nhận, vào đầu tháng 6/2024, cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. Hình ảnh mà Tiền Phong ghi lại cho thấy, nhiều người bỏ tiền triệu mua điểm tại cơ sở này để chơi game; sau khi chơi xong lại đổi từ điểm thành tiền.

Sau khi loạt bài viết đăng tải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn khẩn số 2220/UBND-TTĐT chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Tiền Phong phản ánh.

Liên quan đến nghĩa vụ thuế của cơ sở này, Cục Thuế Hà Nội không cung cấp thông tin chi tiết, chỉ cho biết đã chuyển thông tin đến cơ quan thuế quản lý để thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế. Trường hợp phát hiện người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại Bắc Ninh, như đã thông tin, Công an TP Bắc Ninh cũng đã thông báo kết quả kiểm tra các cơ sở Báo Tiền Phong nêu tại số 152, số 280, số 330, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường. Theo đó, Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số máy móc thiết bị không có giấy tờ chứng minh. Công an TP Bắc Ninh cũng cho biết, các chủ cơ sở này là người Trung Quốc, chưa thể liên lạc làm việc và đang tiếp tục xác minh.