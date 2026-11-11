Hà Nội có hàng “xôi mầm đá” nổi tiếng khó chiều, ăn một bát phải chờ như vua chờ Trạng Quỳnh

Không biển hiệu nổi bật, không gian chỉ vỏn vẹn vài chiếc ghế nhựa và một chõ xôi nghi ngút khói, hàng xôi Bà Sòn ở phố cổ Hà Nội vẫn khiến nhiều thực khách mê mẩn suốt hàng chục năm. Có người nhận xét đây là một trong những hàng xôi ngon nhất từng ăn, nhưng muốn thưởng thức đôi khi phải kiên nhẫn chờ đợi khá lâu.

Giữa vô vàn hàng quán ở khu phố cổ Hà Nội, Xôi Bà Sòn là một địa chỉ có cách bán hàng khá đặc biệt. Không cần mặt bằng rộng rãi hay biển hiệu cầu kỳ, gánh xôi nhỏ vẫn có lượng khách quen đông đảo. Thậm chí, có những người đã ăn ở đây hàng chục năm, có người phải mất công tìm kiếm mỗi khi quán bất ngờ nghỉ bán.

Không có không gian sang trọng, hàng xôi Bà Sòn ở phố cổ Hà Nội vẫn khiến nhiều thực khách mê mẩn suốt hàng chục năm

Theo những thông tin từng được chia sẻ, gánh xôi này đã có gần 30 năm gắn bó với phố cổ. Ban đầu, hàng xôi thuộc về chị chồng của bà Sòn, sau đó được bà tiếp quản và duy trì tại khu vực đầu chợ Hàng Bè, đoạn giao với phố Cầu Gỗ từ những năm 1990.

Trải qua nhiều năm, địa điểm bán có đôi lần thay đổi nhưng vẫn quanh khu vực phố Cầu Gỗ. Hàng xôi cũng từng có thời gian dài tạm nghỉ vì lý do sức khỏe của bà Sòn. Mỗi lần có thông báo bán trở lại, những thực khách quen lại háo hức tìm đến. Có người thậm chí phải chờ hơn 2 năm mới được thưởng thức lại hương vị mình yêu thích.

Hàng xôi từng có thời gian dài tạm nghỉ vì lý do sức khỏe của bà Sòn.

Điều khiến hàng xôi này trở nên đáng nhớ là cách bán hàng rất đỗi bình dân. Một chõ xôi lớn, vài chiếc nồi đựng thức ăn kèm, những chiếc ghế nhựa thấp và bếp dầu là gần như toàn bộ không gian phục vụ khách. Vào buổi tối, khi hàng bắt đầu đỏ lửa, thực khách lại quây quần xung quanh, người ngồi ăn tại chỗ, người đứng đợi đến lượt mua mang về.

Theo những chia sẻ trước đây, hàng thường bắt đầu bán vào buổi tối, khoảng 17-19h. Tuy nhiên, giờ bán có thể thay đổi theo tình hình sức khỏe và lịch hoạt động của gia đình. Khách muốn ghé ăn cũng nên theo dõi thông báo từ quán bởi có những hôm hàng nghỉ bán đột xuất.

Điều khiến hàng xôi này trở nên đáng nhớ là cách bán hàng rất đỗi bình dân.

Bát xôi nóng có gì mà khiến thực khách sẵn sàng chờ đợi?

Không phải ngẫu nhiên mà Xôi Bà Sòn được nhiều người yêu thích đến vậy. Điểm đầu tiên được nhắc đến trong các đánh giá của thực khách chính là chất lượng hạt xôi.

Xôi được đồ mềm dẻo, hạt nếp căng mẩy, bóng và có độ tơi vừa phải, không bị nhão hay nát. Khi ăn nóng, xôi thơm mùi gạo nếp, có độ mềm ẩm và dễ kết hợp với nhiều loại thức ăn kèm. Thậm chí, có thực khách nhận xét chỉ riêng phần xôi cũng đủ khiến họ nhớ mãi, sau hàng chục năm thưởng thức nhiều hàng xôi khác nhau ở phố cổ.

Phần topping cũng là yếu tố làm nên sức hút của hàng xôi này. Thực khách có thể lựa chọn pate, thịt kho, lạp xưởng, giò chả, ruốc, trứng ốp... Tùy sở thích, mỗi người có thể gọi một phần xôi đơn giản hoặc kết hợp nhiều loại thức ăn kèm để có một bát đầy đặn hơn.

Xôi được đồ mềm dẻo, hạt nếp căng mẩy, bóng và có độ tơi vừa phải, không bị nhão hay nát.

Trong số đó, thịt kho và pate là hai món được nhiều người đánh giá cao. Thịt kho có phần nạc, mỡ đan xen, được chế biến mềm nhừ nhưng vẫn giữ được độ săn chắc, không bị bở nát. Một thực khách từng nhận xét phần thịt ở đây có cách chế biến khá đặc biệt: thịt được quay trước rồi mới đem kho, nhờ vậy miếng thịt vừa mềm, thấm gia vị nhưng vẫn giữ được kết cấu.

Pate cũng là món ăn kèm được yêu thích nhờ độ béo mịn, khi ăn cùng xôi nóng tạo nên hương vị đậm đà. Ngoài ra, trứng ốp lòng đào là lựa chọn được nhiều người ưu ái. Lòng đỏ trứng béo ngậy, không có mùi tanh, khi quyện cùng xôi và chút nước thịt tạo nên phần ăn khá bắt vị.

Khi ăn nóng, xôi thơm mùi gạo nếp, có độ mềm ẩm và dễ kết hợp với nhiều loại thức ăn kèm

Một số thực khách còn đặc biệt yêu thích thịt quay xiên que, lạp xưởng và phần nước thịt chan lên xôi. Để cân bằng vị béo của các loại topping, bát xôi thường được ăn kèm dưa góp chua dịu. Sự kết hợp này giúp món ăn không quá ngấy, nhất là khi gọi thêm nhiều thức ăn kèm.

Đáng chú ý, cách thưởng thức xôi ở đây cũng khá giản dị. Không cần bày biện cầu kỳ, một bát xôi nóng với pate, thịt kho, chút ruốc và nước thịt cũng đủ khiến nhiều người hài lòng.

Không gian nhỏ, giá không quá rẻ nhưng vẫn có khách tìm đến

Một trong những điều thú vị khi đọc các đánh giá về Xôi Bà Sòn là bên cạnh những lời khen dành cho hương vị, thực khách cũng khá thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm khi ăn tại đây.

Không gian hàng xôi mang đúng phong cách vỉa hè Hà Nội: ghế nhựa thấp, chỗ ngồi hạn chế, khách đông có thể phải cầm bát ăn hoặc chờ đến lượt. Việc phục vụ nhiều công đoạn cùng lúc trong một không gian nhỏ cũng khiến tốc độ lên món đôi khi không nhanh như những hàng ăn thông thường.

Chuyện phải chờ đợi vì thế đã trở thành điều khá quen thuộc với những người từng ghé quán. Có người ví việc đợi một bát xôi ở đây giống như theo dõi một bộ phim dài tập, bởi lượng khách đông trong khi các công đoạn chuẩn bị đều cần người bán trực tiếp thực hiện.

Về giá cả, một số đánh giá gần đây cho biết một suất xôi có thể vào khoảng 50.000 đồng, tùy phần topping lựa chọn. Đây không phải mức giá quá bình dân đối với một hàng xôi vỉa hè, nhưng nhiều thực khách cho rằng chất lượng món ăn là điều khiến họ vẫn sẵn lòng quay lại.

Trên các nền tảng đánh giá, Xôi Bà Sòn nhận được nhiều nhận xét tích cực về hạt xôi, pate, thịt kho cũng như thái độ phục vụ. Một điểm cộng khác được khách nhắc tới là quán có menu và giá niêm yết rõ ràng, bà Sòn cùng con gái cũng khá niềm nở, thường xuyên hỏi han và cảm ơn khách.

Dĩ nhiên, trải nghiệm không phải lúc nào cũng hoàn toàn trọn vẹn. Một số người cho rằng phần xôi có định lượng hơi ít, chỗ ngồi chật và thấp, dưa góp chưa thực sự nổi bật. Cũng có khách từng đến muộn và không còn đủ những món ăn kèm yêu thích.

Dẫu vậy, sức hút của Xôi Bà Sòn dường như không chỉ nằm ở một bát xôi ngon. Đó còn là câu chuyện về một gánh hàng nhỏ đã tồn tại qua nhiều năm tháng, về hương vị quen thuộc khiến người ta nhớ đến và cả hình ảnh người bán vẫn miệt mài bên chõ xôi nóng giữa phố cổ mỗi buổi tối.