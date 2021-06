Hà Nội chuẩn bị lộ trình nới lỏng một số hoạt động

Tại cuộc họp trực tuyến này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương tâm thế, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và các nhiệm vụ khác của thành phố bảo đảm an toàn.

Theo ông Chu Ngọc Anh, trong mọi tình huống, các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo với các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến.

Các đơn vị, địa phương phải bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố để vận dụng linh hoạt, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho nhân dân; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp và sự vào cuộc, đồng lòng của nhân dân.

Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thành phố đề nghị các đơn vị phải ứng trực 24/24, 24/7, sẵn sàng kích hoạt tất cả các biện pháp bao vây, khoanh vùng, xử lý khi có tình huống phát sinh; chủ động kiểm soát tình hình nếu có sự cố tại bất kỳ điểm thi nào.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân.

Đối với Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị Sở Y tế và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối tại tất cả các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh.

Tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại những nơi có nguy cơ; ưu tiên xét nghiệm sàng lọc cho lực lượng cán bộ coi thi tại 10 địa bàn, gồm: Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thường Tín.

Nhấn mạnh yêu cầu không được lơ là, ông Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị chủ động sàng lọc các nguy cơ. Khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn là nơi vẫn có nhiều nguy cơ, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường theo dõi, bám sát tình hình và quản lý chặt chẽ cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành để theo dõi tình hình của dịch.