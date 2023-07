Hà Nội chốt học phí năm học 2023 - 2024 cao nhất 300.000 đồng/tháng

Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 với hình thức học trực tiếp sẽ bằng mức học phí năm học 2022 - 2023 và bằng mức sàn khung học phí theo quy định của Chính phủ tại nghị định số 81.

Tuy nhiên, nghị quyết vừa thông qua quyết định không hỗ trợ 50% học phí như các năm học trước đó. Vì vậy, số tiền thực đóng của học sinh năm nay sẽ tăng gần gấp đôi năm trước.

Các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội được chia thành 3 khu vực: thành thị, nông thôn, dân tộc thiểu số.

Với học sinh vùng thành thị mức đóng 300.000 đồng/tháng, vùng nông thôn 100.000 - 200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số 50.000 - 100.000 đồng. Mức này bằng với học phí năm 2022 và tăng gần 2 lần so với năm 2021.

Vùng Mầm non Tiểu học THCS THPT Thành thị 300.000 300.000 300.000 300.000 Nông thôn 100.000 100.000 100.000 100.000 Miền núi 50.000 50.000 50.000 100.000

Cụ thể, ở khu vực thành thị, mức học phí với học sinh mầm non, THCS tăng gần 2 lần, từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng/tháng. Ở xã miền núi, học sinh THPT đóng 100.000 đồng/tháng, tăng hơn 4 lần so với mức cũ - 19.000 đồng/tháng, còn bậc mầm non, THCS có mức đóng tăng hơn 2 lần, từ 24.000 đồng lên 50.000 đồng.



Hà Nội cũng thông qua mức trần học phí với các trường công lập chất lượng cao, không thay đổi so với năm ngoái (đơn giá: triệu đồng/tháng)

Hình thức Mầm non Tiểu học THCS THPT Trực tiếp 5.100.000 5.900.000 5.300.000 6.100.000 Trực tuyến 3.825.000 4.425.000 3.975.000 4.575.000

Theo UBND TP Hà Nội, việc quy định mức thu học phí đối với học sinh tiểu học dùng làm căn cứ để thực hiện mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định (theo quy định tại Nghị định số 81 học sinh tiểu học trường công lập thuộc đối tượng không phải đóng học phí).

Tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định 81 của Chính phủ ban hành năm 2021. Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ cần đánh giá căn cơ, tổng thể, toàn diện để đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Đồng thời, cần nghiên cứu cấp bù cho phần học phí tăng thêm của mầm non, phổ thông công lập với các nhóm đối tượng chính sách, khó khăn, yếu thế; bảo đảm chế độ, chính sách, thu nhập cho đội ngũ giáo viên tại các khu vực vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.