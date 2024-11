Nhóm đối tượng gây án bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 6/11, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 3 đối tượng Trần Minh Long (SN 2009), Nguyễn Công Đạt (SN 2010), Nguyễn Phụ Tuấn Hưng(SN 2011) cùng trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 2/11, anh N.T.B (SN 2004, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) di chuyển trên đường Cienco 5 (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) thì bị 3 đối tượng dùng tuýp sắt uy hiếp cướp xe máy Honda Vision BKS 29M1.

Sau 24h điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ 2 xe máy và 2 tuýp sắt.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do thiếu tiền tiêu xài, nhóm học sinh rủ nhau mang theo tuýp sắt vào ban đêm, tìm những nơi vắng người để chặn đường cướp tài sản.

Sáng 2/11, Hưng chờ mẹ đi ngủ rồi lấy xe máy đón Đạt và Long ra sân bóng lấy 2 tuýp sắt giấu từ trước. Khi tới đường Cienco 5, nhóm phát hiện anh N.T.B đi xe máy một mình nên đã đuổi theo, áp sát để Đạt vụt tuýp sắt vào sau xe.

Khi dừng lại, anh B. thấy nhóm cướp có hung khí nên đã hoảng sợ bỏ lại xe máy, chạy về hướng huyện Thanh Oai. Sau khi cướp xe máy, các đối tượng mang về giấu ở nhà Hưng.

Hiện cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự Trần Minh Long và Nguyễn Công Đạt về hành vi cướp tài sản; Nguyễn Phụ Tuấn Hưng, do dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan điều tra giao Công an phường Yên Nghĩa lập hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương.

Theo cơ quan công an, các đối tượng gây án đều trong lứa tuổi học sinh, thường xuyên bỏ học, tụ tập chơi đêm. Trong đó, hoàn cảnh gia đình một trong số đó có bố đang chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, mẹ bán hoa quả. Còn lại bố mẹ làm nghề tự do, công nhân.