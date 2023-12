Hà Nội cho học sinh nghỉ khi trời rét dưới 10 độ C

Quy định trên được Sở GD&ĐT Hà Nội nêu trong văn bản gửi các phòng GD&ĐT, trường học triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh trên địa bàn sáng 18/12.

Hiện không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Khí hậu mùa Đông Xuân là thời điểm cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển đặc biệt là các bệnh truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT đề nghị phòng GD&ĐT, các trường thường xuyên theo dõi nhiệt độ ngoài trời trong những ngày trời rét đậm, rét hại.

Lạnh dưới 10 độ C, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ.

Các đơn vị căn cứ vào nhiệt độ tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" kênh VTV1 và chương trình "Hà Nội buổi sáng" kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hằng ngày để có phương án cho học sinh nghỉ.

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Với các trường tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa đủ ấm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị, trường học không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét.