Năm nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn mua hoa cẩm tú cầu do màu sắc đẹp, bông nở to, lại nhiều màu từ xanh lá, xanh lam, hồng… Giá tú cầu loại nhỏ giá 90 -100/bó/10 bông, còn tú cầu cơ trung giá 220 - 230.000 đồng/bó/5 bông. Tú cầu loại lớn, to hơn lòng bàn tay, được bó sẵn giấy bóng kính được bán với giá 120.000 đồng/bông.