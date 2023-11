Hà Nội chi trả 123,94 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Chi trả tiền hỗ trợ các nạn nhân.

Theo Ban Vận động, tại đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận trích từ nguồn ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn hỗ trợ 6,126 tỷ đồng đã thực hiện hỗ trợ 6,126 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 406 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ 5,720 tỷ đồng cho 143 người sống trong tòa nhà, số tiền 40 triệu đồng/người.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, quận đã hỗ trợ cho các nạn nhân từ nguồn ngân sách quận là 3,585 tỷ đồng; cùng với nguồn hỗ trợ bổ sung từ ngân sách thành phố là 2,237 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ 56 nạn nhân tử vong số tiền 50 triệu đồng/người; 42 người phải cấp cứu và điều trị số tiền 30 triệu đồng/người.

Hỗ trợ 26 hộ gia đình tạm cư với số tiền 36 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 8 cá nhân tạm cư 9 triệu đồng/cá nhân; hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho 25 em học sinh, sinh viên 15 triệu đồng/em; hỗ trợ 1 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ 100 triệu đồng, 4 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ số tiền 70 triệu đồng/em.

Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em quận đã hỗ trợ 69 triệu đồng cho các trẻ em tử vong, bị thương; Hội Chữ thập đỏ quận đã hỗ trợ 228,2 triệu đồng cho các nạn nhân.

Đợt 2 thực hiện hỗ trợ từ ngày 5/11/2023, gồm hỗ trợ bổ sung 1 trường hợp sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ đợt 1 là 40 triệu đồng.



Bên cạnh đó, hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà: 89,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho người còn sống, 88 người với số tiền 700 triệu đồng/người, tổng 61,6 tỷ đồng; hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong (hỗ trợ cho thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng) cho 56 người với số tiền 500 triệu đồng/người, tổng 28 tỷ đồng.

Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương 15,1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày cho 3 người với số tiền 300 triệu đồng/người, tống số tiền 900 triệu đồng; hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên 33 người với số tiền 400 triệu đồng/người, tổng 13,2 tỷ đồng; hỗ trợ người bị thương nặng, hiểm nghèo 1 người với số tiền 1 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em là 19,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 1 trẻ mồ côi cả cha và mẹ 2 tỷ đồng; hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ: 4 cháu với 1 tỷ đồng/cháu, tổng số tiền 4 tỷ đồng.

Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi (cha, mẹ còn sống) là 22 cháu, số tiền 600 triệu đồng/cháu, tổng số tiền 13,2 tỷ đồng.

Tổng hỗ trợ đợt 2 là 123,94 tỷ đồng; tổng cộng đợt 1 và đợt 2 hỗ trợ 130,12 tỷ đồng.

Số tiền còn lại là 2,221 tỷ đồng căn cứ khoản 7 điều 10 Nghị định 93/2021, Ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo quy định.

7 nội dung hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Trước đó, ngày 22/9, tại kỳ họp thứ mười ba, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 12/9/2023.

Theo Nghị quyết, HĐND thành phố quyết định 7 nội dung, gồm: Hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế; hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế; hỗ trợ tiền tạm cư; hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị; hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong; hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị.

Cụ thể, người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/người (bao gồm 4,4 triệu đồng kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ; 3 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận Thanh Xuân và 22,6 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố).

Trường hợp người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế tử vong trong quá trình cấp cứu và điều trị thì được hỗ trợ thêm cho đại diện thân nhân người tử vong 20 triệu đồng/người từ ngân sách quận Thanh Xuân.

HĐND thành phố cũng thống nhất hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế (ngoài kinh phí hỗ trợ đã được quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này). Đối tượng và mức hỗ trợ là người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngoài phần chi phí được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán. Hình thức hỗ trợ là Sở Y tế chi trả các khoản kinh phí điều trị trực tiếp trên cơ sở đề nghị của các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị nạn nhân (ngoài phần chi phí do cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xác nhận được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán).

Hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Đối tượng hộ gia đình được hỗ trợ tạm cư là 6 triệu đồng/tháng/hộ gia đình, thời gian hỗ trợ 6 tháng. Cá nhân ở ghép trong cùng một căn hộ hoặc hộ gia đình có 1 người là 1,5 triệu đồng/tháng/người; thời gian hỗ trợ 6 tháng. Nguồn kinh phí từ ngân sách quận Thanh Xuân, hình thức hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt.

Hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, đối tượng là học sinh, sinh viên cư trú tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, đang học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/học sinh, sinh viên, nguồn kinh phí từ ngân sách quận Thanh Xuân, hình thức hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt.

Hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Đối tượng là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/trẻ; trẻ em mồ côi cha (hoặc mẹ), mức hỗ trợ 70 triệu đồng/trẻ.

Hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong, kinh phí hỗ trợ này không bảo gồm kinh phí trợ cấp xã hội hằng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (nếu trẻ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố, hình thức hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt cho người chăm sóc trẻ.

Với đối tượng là đại diện thân nhân người tử vong, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/người tử vong (bao gồm 22 triệu đồng kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ; 5 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận Thanh Xuân và 23 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân, hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt.

Hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Đối tượng hỗ trợ là người tử vong trong vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân ngày 12-9-2023 hoặc tử vong trong thời gian cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, được ngân sách thành phố hỗ trợ tang lễ, hỏa táng.

Trong đó, hỗ trợ chi phí hỏa táng, mức 3 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ chi phí vận chuyển thi hài, tro cốt thì thanh toán theo thực tế; hỗ trợ áo quan hỏa táng 1,25 triệu đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có) là 500 nghìn đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt 250 nghìn đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro 15 nghìn đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, tối đa không quá 365 ngày).

Hỗ trợ khâm liệm thi hài (áp dụng với trường hợp không tổ chức tang lễ chỉ khâm liệm thi hài rồi đưa đi hỏa táng) là 1,5 triệu đồng/trường hợp; gửi thi hài tại nhà lạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội là 18 nghìn đồng/trường hợp/giờ (theo số giờ lưu giữ thực tế, nhưng không quá 720 giờ); tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ trên địa bàn thành phố Hà Nội 3,5 triệu đồng/trường hợp.

Kinh phí hỗ trợ hỏa táng này đã bao gồm kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội. Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố. Hình thức hỗ trợ được chi trả cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Thông báo này đồng thời cũng được gửi đến chủ các căn hộ sống tại chung cư mini này.

Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, đến ngày 19/9 Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn diện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn.

Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quay dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Đồ họa TTXVN

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Đây là nội dung Thông cáo báo chí do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội phát hành.

Theo Thông cáo, đêm 12, rạng sáng 13/9/2023, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố xác định tại ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 13/9, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ tòa nhà chung cư mini nêu trên.

Thông cáo cũng cho biết, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan.

Nội dung kiểm tra cụ thể, bao gồm:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 và Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 5-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 31-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập Đoàn Kiểm tra gồm 12 đồng chí là đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an...

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội được phân công làm Trưởng đoàn kiểm tra. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm Phó trưởng Đoàn Thường trực.