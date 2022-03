Hà Nội: Cháy nhà trong đêm, 3 bố con kịp thời thoát nạn

Khoảng 2h10 ngày 11/3, nhận tin báo từ Trung tâm 114 cháy nhà dân, địa chỉ số 11, ngách 88/1/1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) Công an quận Hoàng Mai đã xuất 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường.



Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 (Công an thành phố Hà Nội) cũng chi viện 2 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt.

Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người gồm 2 vợ chồng anh Sáu Văn Tuynh (sinh năm 1987) và 3 con nhỏ. Sau khi phát hiện cháy, vợ anh Tuynh đã bế con tự thoát ra ngoài an toàn, còn anh Tuynh và 2 cháu bé mắc kẹt bên trong nhà.

Những người thoát nạn được sơ cứu

Hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường

Sau khi nắm được thông tin, các mũi cứu hỏa vừa triển khai tích cực chữa cháy vừa lao vào khu vực có 3 người đang mắc kẹt cõng các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 3 tầng diện tích khoảng 60 m2/tầng. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn đám cháy lan khi chất cháy chủ yếu là thiết bị máy in, máy photo và vật dụng gia đình…. Rất may toàn bộ gia đình anh Sáu Văn Tuynh khi được cứu ra ngoài đã an toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

https://afamily.vn/ha-noi-chay-nha-trong-dem-3-bo-con-kip-thoi-thoat-nan-20220311094834484.chn