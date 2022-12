Hà Nội: Cháy lớn trên phố Hàng Bông gây mất điện, nhiều xe cứu hỏa được huy động

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 319/TB-VPCP ngày 5/10/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Nâng cao hơn nữa ý thức, kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy, nổ

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về nhận thức, nguy cơ, hậu quả cháy, nổ rất nghiêm trọng, nhất là tại các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đông dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, vũ trường, quán bar, karaoke… Đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH. Đề cao ý thức của người dân trong công tác PCCC và CNCH là hết sức quan trọng.

Về quan điểm, người dân là trung tâm, là chủ thể chính trong phòng chống cháy, nổ và CNCH; sự an toàn, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. An toàn cháy, nổ góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế-xã hội. Phòng ngừa cháy, nổ là cơ bản, chiến lược, quyết định; khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn thì chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả.

Về mục tiêu, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hậu quả chết người và hậu quả nghiêm trọng do yếu tố chủ quan. Nâng cao hơn nữa ý thức, kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy, nổ và CNCH.