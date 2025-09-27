Ngày 27-9, một lãnh đạo của UBND xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một cháu bé tử vong.

"UBND xã đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống" – lãnh đạo này thông tin thêm.

Hiện trường vụ cháy nhà làm bé trai 9 tuổi ở Cà Mau tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 28 phút cùng ngày, căn nhà của ông T.T.H. (35 tuổi) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt.

Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng ông H. và 2 con nhỏ. Vợ chồng ông H. cùng bé N. may mắn thoát ra ngoài an toàn; còn cháu T.B.P. (9 tuổi) bị kẹt trong phòng ngủ nên tử vong thương tâm.