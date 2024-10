Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện đám khói bốc ra từ phía cửa sổ của một căn hộ trên tầng 14 tại tòa nhà nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Đám cháy từ tầng 14 của tòa nhà

Hình ảnh bên trong căn hộ bị cháy do người dân chia sẻ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Công an huyện Đông Anh và xe cứu hỏa của Công an quận Tây Hồ phía Nam cầu Nhật Tân nhanh chóng có mặt.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, ban quản lý cùng người dân có mặt kịp thời và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tòa nhà đã được kích hoạt, hoạt động. Cùng với đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã dùng lăng vòi dập tắt đám cháy ngay sau đó nên không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.