Hà Nội: Chật vật vì chung cư cao cấp liên tục mất nước, cư dân thất vọng muốn bán nhà

Theo phản ánh của chị Trần Thị A. Ở tòa CT1 B - chung cư Hateco Apollo Xuân Phương (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sang tới hôm nay (10/7) tại dự án này lại mất nước sinh hoạt khiến cho cuộc sống các cư dân vô cùng bất tiện.

"Tối hôm qua có một chút, đến 22h lại mất đến bây giờ vẫn chưa có", chị A. cho biết.

Ở chung cư cao cấp, sinh hoạt bằng nước... trong chậu

Cư dân Hateco tích nước (Ảnh ghi nhận sáng 8/7)

Trước đó vào sáng 9/7, anh H. K. cũng là cư dân tại chung cư Hateco Apollo Xuân Phương cũng có phản ánh cho biết, thời điểm đó gia đình anh vẫn chưa có nước để dùng.

Theo anh K. tối 8/7 khi đi làm về thì anh phát hiện mất nước cục bộ. Điều đáng nói, hầu hết những người ở đây không nhận được một thông báo về việc sẽ mất nước trong thời gian tới.

"Sau khi khi tìm hiểu thì chúng tôi mới nhận được thông tin, do đường ống nước Sông Đà (khu vực Đại lộ Thăng Long) bị vỡ nên dự kiến mất nước từ 11h ngày 8/7 đến 18h30 cùng ngày", anh K. nói.

Tuy nhiên, đến sáng 9/7, nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà chung cư trên vẫn chưa có nước.

"Hôm qua 9h tối, nhà tôi mới mất nước trong khi đó nhiều nhà mất, có thể do bể trên vẫn còn. Sau đó nhà tôi bị mất nước, 6h sáng nay lại có nhưng hiện tại thì không. Rất may, do kinh nghiệm rồi nên chồng tôi tích vào tất cả các chậu", chị A. CT2 nói.

Cũng bị mất nước như các hộ dân, chị D.T.G sống tại CT2 cho hay: "Trước khi mua nhà được giới thiệu là 'Bản giao hưởng thiên nhiên' nhưng về đây chưa được một năm, nhưng chúng tôi đã chịu cảnh mất nước cả chục lần. Ở chung cư mà mất nước thì sinh hoạt kiểu gì, mọi sinh hoạt của chúng tôi đều bị đảo lộn. Khổ lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn bán căn hộ đi tìm mua nhà dưới mặt đất", chị G. bức xúc.

Cư dân ở đây còn phản ánh, trong gần 1 năm qua, Hateco Xuân Phương đã rất nhiều lần xảy ra tình trạng tương tự. Có thời điểm ở đây mất nước đến 3, 4 ngày, Ban quản lý chung cư đã phải thuê xe téc để chở nước, cấp phát nước tạm thời cho cư dân sinh hoạt.

Tuy vậy, Ban quản lý, chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, dẫn đến tình trạng mất nước đã và đang tiếp diễn.

Viwaco: Đường ống nước của Hateco Xuân Phương có vấn đề

Liên quan đến việc mất nước như phản ánh, lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaco – đơn vị tiếp nhận nguồn nước Sông Đà và cấp nước cho khu vực Hateco Apollo Xuân Phương, cho biết, dự kiến 21h tối 8/7 đã có nước trở lại. Tuy nhiên, do hệ thống dẫn nước chủ đầu tư Hateco lắp đặt vào khu chung cư này có vấn đề nên đã xảy ra việc mất nước cục bộ.

Theo đơn vị này, bình thường việc mất nước cục bộ do vỡ đường ống nước, đơn vị cấp nước sửa chữa, khắc phục rất nhanh và nếu hệ thống dẫn – trữ nước tại các chung cư, khu đô thị được lắp đặt tốt thì sẽ không diễn ra việc mất nước như vậy.

Hình ảnh người dân lấy nước trong lần trước

Cũng theo đại diện Viwaco, đơn vị sẽ làm văn bản gửi tới Ban quản lý, chủ đầu tư để xử lý, khắc phục. Bởi hệ thống ống nước ở đây có vấn đề. Thậm chí cán bộ kỹ thuật của Viwaco cũng là cư dân ở chung cư này, đã đề xuất nhiều lần nhưng Ban quản lý họ chưa làm.

Vị này cho biết thêm, khi Viwaco kiểm tra thì nước ở đồng hồ phun rất mạnh nhưng đường nước chảy vào bể lại rất yếu.

Vị này dẫn chứng, chung cư Athena nằm sát Hateco Xuân Phương và dùng chung nguồn nước Sông Đà nhưng họ không bị mất nước. Nhà máy bia Sài Gòn (Xuân Phương) và các cụm cư dân ở Phương Canh cùng dùng nguồn nước Sông Đà nhưng họ không bị mất nước.

“Riêng chung cư Hateco Xuân Phương lần nào cũng vậy. Mệt mỏi cho cả đơn vị cấp nước lẫn cư dân”, đại diện Viwaco nói.