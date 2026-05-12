Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong hè 2026

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện.

Các đơn vị giáo dục có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, khuyến khích học sinh tham gia trên tinh thần có sự ủng hộ và đồng thuận từ phía phụ huynh.

Nhà trường cần đa dạng hóa các hoạt động để tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho học sinh sau một năm học căng thẳng.

Học sinh tại Hà Nội trong tiết học chính khóa. Ảnh: Trọng Quân

Đối với các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT chỉ đạo sát sao về việc ôn tập văn hóa như hỗ trợ học sinh yếu, kém; nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh có học lực chưa tốt; bố trí thời gian hợp lí để kiểm tra và xét lên lớp cho học sinh thuộc diện thi lại hoặc cần rèn luyện thêm trong hè.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục của thành phố tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kì hình thức nào.

Nghiêm cấm việc dạy trước nội dung sách giáo khoa mới hoặc tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra để xếp lớp cho năm học 2026-2027.

Riêng với cấp học mầm non, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đảm bảo tối đa các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, bếp ăn, khu vui chơi và trang thiết bị dạy học.

Các cơ sở mầm non cần xây dựng kế hoạch hoạt động hè dựa trên nhu cầu thực tế của cha mẹ học sinh (thông qua đơn đăng kí). Việc bố trí giáo viên, nhân viên làm việc trong hè phải dựa trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo đủ số lượng và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực.

Các trường phải tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ, thực hiện nghiêm túc chế độ trực hè và không để xảy ra sai phạm tại cơ sở.

Về vấn đề thu chi trong kì nghỉ hè, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các cơ sở giáo dục mầm non phải thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận với phụ huynh và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Mọi khoản thu chi phải đảm bảo tính công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành. Nhà trường cần quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia làm việc trong dịp hè", văn bản nêu rõ.

Việc ban hành kế hoạch sớm giúp các nhà trường và phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian, đảm bảo học sinh Thủ đô có một kì nghỉ hè đúng nghĩa nhưng vẫn duy trì được nề nếp và nền tảng kiến thức cần thiết.