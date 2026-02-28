Hà Nội: Cả trăm người lao vào "xin lửa" mang về nhà trong đêm khuya Trung Lê, 11:31 28/02/2026 Chia sẻ Thích0 Đúng 21h ngày 11 tháng Giêng, hàng trăm người dân làng An Định ở Hà Nội lại đổ ra sân đình xin lửa đầu năm với niềm tin mang "đỏ" về nhà sẽ gặp may mắn suốt cả năm. Trai tráng mình trần vật cầu 20kg, tranh tài nảy lửa tại hội làng Thúy Lĩnh Cô gái xinh đẹp, cao 1m72 "gây sốt" ở sới vật hội làng Bắc Ninh, tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai Cảnh tượng ngày Tết tại lễ hội "kéo dài lâu nhất" Việt Nam: Nhiều người không tin vào mắt mình Ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm, làng An Định (xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) lại tổ chức hội làng với phong tục xin lửa đầu năm, hay còn gọi là tục "lấy đỏ"Theo phong tục, các cụ trong làng sẽ mang tất cả vàng mã được người dân và khách thập phương cúng ra giữa sân đình hóa. Hương được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về bàn thờ gia đình.Theo quan niệm của người dân làng An Định, trong ngày đầu năm mà xin được lửa từ đình làng về thắp lên bàn thờ gia đình thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắnTục này thể hiện ước vọng dân làng muốn xin lộc nhà Thánh về để cho gia đình có sức khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình vui vẻ, hòa thuậnĐể có thể lấy đỏ, người dân phải thắp hương bằng ngọn lửa tại đây, sau đó mang hương về cắm trên ban thờ của nhà mìnhĐúng 21h, các cụ cao niên tiến hành làm lễ, sau đó cụ chủ tế của buổi lễ và cũng là người duy nhất được vào trong hậu cung để lấy lửa ra chuẩn bị tán lộc cho dân làngKhi ngọn lửa bùng lên, người dân đổ xô vào, dùng hương châm vào ngọn lửa để lấy đỏ, tuy nhiên, không có tình trạng chen lấn xô đẩy mà mọi người hỗ trợ nhường nhịn lẫn nhauNgọn lửa to khiến nhiều người dân phải che mặt/dùng khẩu trang khi xin lộc.Khi xin được lửa xong, người dân nhanh chóng đem hương về nhà để kịp cắm lên ban thờ.Nhiều người dùng cả xe máy để có thể đem lộc về nhà mình nhanh nhấtChị Đào Thị Ly cho biết, chị đã về làng làm dâu được gần 20 năm, năm nào chị cũng ra đình làng lấy lửaChị Ly chia sẻ rằng phong tục của làng rất là đặc sắc và chị cũng cho biết việc đem lộc về nhà sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình. Theo Đời sống và pháp luật Copy link 02/28/2026 08:48 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dinh-lang-ha-dong-ruc-lua-trong-dem-ca-tram-nguoi-do-ra-xin-do-ai-cung-muon-mang-may-man-ve-nha-a616400.html Phát hiện "tiên cảnh" tuyệt đẹp cách Hà Nội chỉ 30km: Ngôi đền tựa sơn đạp thủy gây bão hội mê xê dịch đầu xuân Bính Ngọ Chia sẻ Thích0 tết nguyên đán tục xin lửa đầu năm