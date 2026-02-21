Trai tráng mình trần vật cầu 20kg, tranh tài nảy lửa tại hội làng Thúy Lĩnh Minh Đức/VTC News, 23:00 21/02/2026 Chia sẻ Thích0 Lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh diễn ra ngày 4–6 tháng Giêng tại sân đình Thúy Lĩnh (Lĩnh Nam, Hà Nội), thu hút nhiều thanh niên tranh tài, làm sôi động không khí đầu xuân. Mùng 4 Tết, 11 người nhập viện sau bữa tiệc cá “Phúc Lộc Thọ”: Sự thật phía sau tin đồn trứng cá rồng gây ngộ độc Đi chơi Tết mà cứ ngỡ đi làm giờ cao điểm, hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng đông không kẽ hở ngày đầu năm Chiều 21/2 (mùng 5 Tết), tại làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) diễn ra lễ hội vật cầu nhằm tri ân công lao Linh Lang Đại vương, đồng thời tôn vinh truyền thống thượng võ của địa phương. Hội vật cầu làng Thúy Lĩnh có nguồn gốc từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072), gắn với huyền tích Thái tử Linh Lang - người con thứ tư của nhà vua. Theo truyền thuyết, lễ hội vật cầu được tổ chức để quân sĩ vui xuân dịp Tết, đồng thời rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe. Các quả cầu được chế tác từ gỗ mít, sơn son thếp vàng, trọng lượng phù hợp với từng nhóm tuổi thi đấu. Cầu 10kg dành cho lứa tuổi 12 - 17, trong khi cầu 20kg nặng nhất được sử dụng cho thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Phần thi được mong chờ nhất là nội dung dành cho thanh niên trong làng, với sự góp mặt của 8 đội đại diện 8 tổ dân phố thuộc phường Lĩnh Nam. Các đội được chia thành hai bảng A và B thi đấu vòng loại, sau đó chọn ra đội xuất sắc nhất giành chức vô địch. Những thanh niên khỏe mạnh mình trần, quần trắng thắt đai đỏ, xanh, tím, vàng theo màu đội, đã cống hiến màn so tài quyết liệt cùng nhiều pha ghi điểm ấn tượng, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả. Các đội nỗ lực tranh cướp, tìm cách đưa quả cầu từ giữa sân về hố của đội mình ở một trong bốn góc sân, giữa sự ngăn chặn quyết liệt của các đối thủ. Đội đưa được quả cầu vào hố nhiều lần hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Niềm vui vỡ òa của các vận động viên sau mỗi pha ghi điểm thành công. Hàng trăm người dân có mặt tại sân đình để cổ vũ, tiếp thêm khí thế cho các đội thi đấu. Theo VTC News Copy link 02/21/2026 19:48 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/trai-trang-minh-tran-vat-cau-20kg-tranh-tai-nay-lua-tai-hoi-lang-thuy-linh-ar1003991.html Mua vé số khi về quê chúc Tết, nam thanh niên ở TPHCM trở thành tỉ phú Chia sẻ Thích0 Lễ hội vật cầu hội làng thúy lĩnh