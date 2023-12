Hà Nhi: "JBL Authentics 300, một chiếc loa gu tui"

Thiết kế đặc sắc giao thoa giữa cổ điển và tân thời của Authentics cùng chất âm trong trẻo, giàu chi tiết chuẩn Hi-Fi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều thế hệ mê chơi loa, chơi nhạc, trong đó có cả các nghệ sĩ. Hà Nhi là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam sở hữu và trải nghiệm phiên bản được yêu thích nhất của dòng này - Authentics 300.

JBL Authentics - di sản của thương hiệu thu bé lại trong một chiếc loa

Được truyền cảm hứng từ bề dày thương hiệu, dòng sản phẩm Authentics mang các biểu tượng thiết kế cổ điển như mặt lưới Quadrex, tương tự như dòng loa JBL L100 ra mắt năm 1970. Thiết kế giao thoa giữa cổ điển và tân thời của Authentics được thể hiện qua những đường nét hiện đại như: cạnh loa lồi, cong tượng trưng cho sóng âm mạnh mẽ. Dòng loa Authentics là sự kết tinh giữa quá khứ lừng lẫy và hiện tại tân tiến bậc nhất của JBL.

Hà Nhi và JBL Authentics 300

Việc nuôi dưỡng và phát triển di sản của thương hiệu luôn là một trong những định hướng phát triển sản phẩm của JBL. Và dòng sản phẩm JBL Authentics là minh chứng điển hình của quan điểm này, là sự gặp gỡ giữa thiết kế hoài cổ tinh tế cùng các tính năng thông minh hợp thời.



Hà Nhi: Rung động lại từ đầu với JBL Authentics

Nữ ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt bản hit đứng top đầu Spotify và được chia sẻ rộng rãi trên Tiktok chia sẻ trải nghiệm: "Mỗi khi nghe lại nhưng ca khúc của mình từ chiếc loa JBL Authentics 300, Nhi lại có cảm giác như lần đầu tiên được rung động với bản thu âm vừa ý, được bùng nổ trên sân khấu cùng khán giả thân thương".

"Thế giới của Nhi là một nơi ngập tràn thanh âm chân thật cùng cảm xúc thăng hoa"

JBL Authentics 300 với pin tích hợp theo loa, cho thời gian chơi nhạc lên đến 8 giờ liên tục là sự lựa chọn phù hợp để Hà Nhi vừa thưởng thức nhạc tại nhà lẫn mang theo đến mọi cuộc vui.



JBL Authentics tích hợp tính năng được phát triển bởi sự hợp tác giữa Amazon và Google, cho phép người nghe quyền truy cập đồng thời vào trợ lý giọng nói của họ

Giờ đây, có người bạn đồng hành Authentics 300 với chất âm huyền thoại, mọi âm thanh cùng kí ức đẹp đẽ của Hà Nhi lại được thăng hoa thêm lần nữa mỗi lần nhấn "play". Nữ ca sĩ ưng ý thiết kế vuông vức, mạnh mẽ được nhấn nhá bằng những đường cong sang trọng cùng dàn nút điều chỉnh tinh gọn, đẹp mắt cùng tính năng thông minh của Authentics, đem đến sự hoàn hảo trong từng trải nghiệm. Một chiếc loa đúng gu chính là bí quyết nuôi dưỡng tình yêu và đam mê dành cho âm nhạc và hơn cả một phong cách sống của Hà Nhi.



JBL Authentics và Hà Nhi

JBL Authentics lấy cảm hứng từ thiết kế cổ điển lừng danh của JBL trong quá khứ kết hợp với âm thanh và công nghệ tân tiến đáng mong đợi. Dòng loa này hứa hẹn sẽ định hình tương lai của ngành công nghiệp âm thanh, là sự gặp gỡ giữa âm thanh Hi-Fi cao cấp, công nghệ cao Dolby Atmos và các tính năng thông minh. Từ 01/12/2023 đến 15/12/2023, khi mua hàng chính hãng, khách hàng sẽ được nhận kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

JBL Authentics 200, công suất 90W, có giá niêm yết 8.490.000đ, tặng kèm loa di động JBL Go 3 trị giá 1.090.000đ

JBL Authentics 300, công suất 100W có tích hợp pin 8 giờ, có giá niêm yết 11.900.000đ, tặng kèm tai nghe JBL Club Pro+TWS trị giá 4.990.000đ

JBL Authentics 500, công suất 270W cùng công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos có giá niêm yết 16.900.000đ, tặng kèm loa di động JBL Charge 5 trị giá 3.990.000đ

Lưu ý số lượng quà tặng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước ngày 15.12.2023