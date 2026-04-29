Trong thế giới của những người sáng tạo nội dung hiện đại, ranh giới giữa việc truyền cảm hứng và bị chê "làm màu" vốn dĩ rất mong manh, đặc biệt với hot TikToker Hà Môi. Cứ mỗi lần cô nàng xuất hiện tại phòng gym, mạng xã hội lại được dịp "dậy sóng" bởi những luồng ý kiến trái chiều gay gắt. Câu chuyện không còn đơn thuần là việc một cá nhân đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe, mà đã biến thành một cuộc chiến về trang phục, cách tạo kiểu tóc hay các động tác thực hiện, theo đó là những định kiến khắt khe của cộng đồng mạng dành cho những "hot girl phòng tập".

Mọi sự ồn ào xung quanh việc tập gym của Hà Môi bắt đầu từ chính diện mạo "không tì vết" của Hà Môi giữa một không gian vốn dĩ dành cho sự mệt mỏi và mồ hôi nhễ nhại. Trong khi phần lớn mọi người đến phòng gym với gương mặt mộc và những bộ đồ thể thao đơn giản, thì Hà Môi lại chọn cho mình những bộ đồ tập cắt xẻ táo bạo, tôn vinh triệt để những đường cong cơ thể, đi kèm với đó là lớp trang điểm chỉn chu như thể chuẩn bị bước lên một sàn diễn thời trang.

Cùng với những lần cô nàng thả tung mái tóc bóng mượt xoã xuống ngang lưng lúc tập. Chính hình ảnh này khiến một số netizen cho rằng cô đang biến phòng tập thành studio riêng để sản xuất những khung hình "sống ảo" hơn là thực sự chú tâm vào các bài tập nặng.

Trước những ý kiến cho rằng Hà Môi chỉ vào phòng gym để quay content cho đẹp, chưa đổ mồ hôi đã đổi góc máy, thay vì chọn cách im lặng để sóng yên biển lặng như nhiều ngôi sao mạng xã hội khác, Hà Môi lại trực tiếp đối đầu với những lời mỉa mai bằng bình luận lầy lội.

Cô nàng nhại theo lời chế giễu của dân mạng một cách hài hước, rồi chứng minh việc tập luyện bằng những video thường xuyên tới phòng gym, khẳng định việc mặc đẹp và việc tập khỏe hoàn toàn có thể song hành. Cuộc tranh luận dưới bài đăng tập gym của cô không bao giờ có hồi kết, kẻ bênh vực cho quyền tự do cá nhân, người lại phê phán lối sống phô trương. Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận sức hút của nữ TikToker với nhan sắc và body cực phẩm khi diện những bộ đồ tập gym ôm sát khoe vóc dáng nóng bỏng.

