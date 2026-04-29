“Andree Right Hand vướng tin đồn hẹn hò Hà Môi” đang là chủ đề được thảo luận thịnh hành trên Threads và nhiều mạng xã hội khác. Nguồn cơn bắt đầu từ việc netizen bất ngờ “soi” ra nam rapper và TikToker Hà Môi check-in ở biển cùng một thời điểm. Không những thế, một số hình ảnh do cả hai đăng story còn lộ rõ khung cảnh tương đồng.

Cũng bởi vậy mà nhiều nghi vấn cho rằng Andree Right Hand và Hà Môi đang hẹn hò. Tuy nhiên đến hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Đáng chú ý, trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Andree, Hà Môi vốn nhiều lần được dân tình cho là đang trong mối quan hệ với Phillip Lê - một TikToker người Việt sống tại Mỹ với 372k người theo dõi. Dù chưa từng xác nhận nhưng việc Phillip Lê ghim clip quay chung với Hà Môi trên TikTok cũng như đăng nhiều post với cô nàng khiến dân tình cho rằng cả hai ngầm xác nhận hẹn hò.

Song, giữa lúc Hà Môi vướng tin đồn hẹn hò Andree Right Hand, Phillip Lê cũng ngay lập tức có động thái lạ giữa đêm.

Nhiều người nhận ra nam TikToker đã bỏ ghim đoạn clip quay cùng Hà Môi trên trang cá nhân của mình. Thậm chí, không ít người còn tìm vào đoạn clip này để bình luận, hỏi rõ lý do vì sao Phillip Lê lại bỏ ghim. Ngoài ra, những đoạn clip khác của anh chàng hiện cũng đang được dân tình tràn vào comment liên tục, hỏi thăm về mối quan hệ với Hà Môi.

Được biết, vào tháng 3 vừa qua, Phillip Lê vừa trở về Việt Nam và đi chơi cùng Hà Môi cũng như nhóm bạn chung. Mặc dù không đăng ảnh riêng với nhau nhưng qua một số hình ảnh check-in, dân tình nhận ra Phillip Lê về Việt Nam để đón sinh nhật cùng “bạn gái”.

Do đó, động thái bỏ ghim clip với Hà Môi càng khiến dân tình bàn tán rôm rả hơn về “drama tình ái” này.

Phillip Lê và Hà Môi được cho là tìm hiểu nhau từ năm 2024. Cả hai không chỉ thả thính nhau trên MXH mà còn có những hành động ngọt ngào dành cho đối phương. Chẳng hạn như trong những dịp đặc biệt của Hà Môi, Phillip đều gửi hoa chúc mừng. Ngoài ra, Phillip cũng nhiều lần về Việt Nam để đi chơi cùng Hà Môi.

Sau đó, cặp đôi nhiều lần “on off”, không ít lần có tin đồn cả hai đã “toang”. Song, cộng đồng mạng vẫn thấy Phillip Lê xuất hiện trong hội bạn chung cùng với Hà Môi.

Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà, SN 2003) là TikToker có 8 triệu người theo dõi. Cô nàng được biết đến với những clip nhảy, cover trend cuốn hút trên TikTok. Ngoài ra, Hà Môi cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực KOL và livestream bán hàng. Về chuyện đời tư, nữ TikToker từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng lên tiếng mà chỉ tập trung vào công việc, cuộc sống của mình.