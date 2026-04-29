Vài ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên nghi vấn hẹn hò giữa TikToker Hà Môi và rapper Andree Right Hand (còn gọi là Bâu). Dù thực hư ra sao vẫn chưa được xác nhận, người trong cuộc cũng chưa lên tiếng, song hai cái tên này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của netizen, nhiều người tìm kiếm từ khóa “bạn gái mới anh Bâu”.

Trong khi dân tình tiếp tục soi hint, không ít người cũng tò mò: Hà Môi là ai mà khiến cộng đồng mạng quan tâm đến vậy?

Hà Môi tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003, quê Đắk Lắk. Cô được netizen biết đến từ khi còn học THPT nhờ những clip hát nhép theo trend, biểu cảm tự nhiên và ngoại hình nổi bật. Từ những video ngắn bắt trend, Hà Môi dần xây dựng được lượng người theo dõi lớn và trở thành một trong những gương mặt nổi bật.

Hiện tại, cô nàng sở hữu hơn 10 triệu lượt theo dõi trên 2 tài khoản TikTok, thuộc nhóm TikToker có lượng fan đông đảo hàng đầu. Nội dung Hà Môi theo đuổi chủ yếu xoay quanh các video nhảy nhót đu trend, làm đẹp, đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Không dừng lại ở vai trò nhà sáng tạo nội dung, Hà Môi còn hoạt động khá năng nổ trong lĩnh vực livestream bán hàng và kinh doanh riêng, đặc biệt ở mảng làm đẹp. Cô hiện đang kinh doanh salon tóc và thường xuyên chia sẻ quá trình làm việc, chăm sóc khách hàng.

Với sức ảnh hưởng lớn, Hà Môi cũng sớm xây dựng hình ảnh thành công về tài chính ở tuổi trẻ. Trước đó, cô từng gây chú ý khi khoe tậu xe Mercedes-Benz tiền tỷ hay tiệc sinh nhật sang chảnh phong cách công chúa.

Vài năm gần đây, Hà Môi tiếp tục lấn sân sang thời trang, thử sức với vai trò người mẫu cho một số thương hiệu. Sở hữu chiều cao khoảng 1m70 cùng vóc dáng nổi bật, cô thường xuyên xuất hiện tại các show diễn, sự kiện. Tuy nhiên sự xuất hiện của cô trên sàn catwalk không hoàn toàn được ủng hộ, thậm chí có nhiều ý kiến trái chiều.

Chẳng hạn như khi đi catwalk tại một sự kiện thời trang tổ chức ở Bắc Ninh. Một số clip tập luyện trước show được chia sẻ lên mạng đã kéo theo nhiều bình luận tranh cãi về phong thái trình diễn của nữ TikToker.

Nhiều cư dân mạng cho rằng dáng đi catwalk của Hà Môi chưa được đẹp, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới có thể lên sàn vì trông như đi bộ. Không dừng lại ở đó, trong các khoảnh khắc tập dượt khác, cô nàng cũng thiếu nghiêm túc, hay nhảy nhót tạo dáng tới lui trong khi các người mẫu khác đang nghiêm túc.

Một điểm khác khiến Hà Môi được nhắc đến nhiều là hành trình thay đổi ngoại hình. Chính chủ từng chia sẻ nhiều lần về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể cô xác nhận một số can thiệp trên gương mặt như nâng mũi, cắt mí và tiêm filler môi. Cô nàng cũng đã nâng cấp vòng 1 tạo nên vóc dáng đầy đặn và quyến rũ hơn.

Về quyết định dao kéo, Hà Môi từng chia sẻ rằng cô từng tự ti với ngoại hình, đặc biệt là chiếc mũi to và đôi mắt một mí. Sau khi quyết định can thiệp thẩm mỹ, cô cảm thấy tự tin và yêu đời hơn.

Về chuyện tình cảm, Hà Môi được cho là hẹn hò với bạn trai Việt kiều - Phillip Lê. Có thời gian, cặp đôi dính nhau như hình với bóng, cùng đi sự kiện, cùng đi du lịch khắp nơi và livestream giao lưu với fan. Cả hai cũng có những khoảnh khắc thân mật hơn mức bạn bè như ôm eo, tựa đầu vào vai,... nhưng vẫn chưa xác nhận mối quan hệ hẹn hò.

