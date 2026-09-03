Hạ màn cuộc đua phim lễ 2/9: Hộ Linh Tráng Sĩ ngã ngựa, quán quân bỏ xa đối thủ cả trăm tỷ

Sau những ngày cạnh tranh được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa phim Việt sôi động, đường đua phòng vé dịp Quốc khánh 2/9 đã dần ngã ngũ với một kết quả khá bất ngờ. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu và bỏ xa hai đối thủ còn lại, trong khi Quý Tử Vượt Giàu - tác phẩm vốn không được đặt quá nhiều kỳ vọng trước khi ra mắt - lại có màn thể hiện tốt hơn Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, dự án từng được xem là một trong những bom tấn đáng chú ý nhất mùa lễ.

Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh, 3 phim Việt lần lượt ghi nhận hơn 173,2 tỷ đồng, 36,8 tỷ đồng và 24,38 tỷ đồng doanh thu. Khoảng cách này cho thấy mùa phim 2/9 năm nay không diễn ra theo thế giằng co như hình dung ban đầu mà nhanh chóng hình thành một trật tự rõ ràng, bất biến.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu thắng bằng sức bền

Không có màn cạnh tranh quyết liệt như dự đoán, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu gần như giữ thế chủ động xuyên suốt mùa lễ. Ra rạp từ ngày 21/8 cũng như chiếu sớm trước đó 1 tuần, bộ phim của Huỳnh Lập có lợi thế đi trước hai đối thủ. Nhưng nếu chỉ có lợi thế về thời điểm phát hành thì chưa đủ để lý giải khoảng cách doanh thu lớn đến vậy.

Điều quan trọng hơn là nội dung của phim được đánh giả ổn, giàu cảm xúc, lại đan xen chủ đề chiến tranh "đúng người đúng thời điểm". Phim đã kịp tạo hiệu ứng truyền miệng và xây dựng nền khán giả trước khi Quý Tử Vượt Giàu cùng Hộ Linh Tráng Sĩ: Hộ Linh Tráng Sĩ nhập cuộc.

Ảnh: NSX

Đến hết kỳ nghỉ lễ, tác phẩm cán mốc hơn 173,2 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất mùa 2/9. Riêng trong những ngày cao điểm, phim vẫn duy trì lượng suất chiếu và tốc độ bán vé đáng kể, cho thấy sức hút không bị suy giảm mạnh dù đã chiếu từ trước đó khá lâu. Cứ đà này, con số 200 tỷ đối với Huỳnh Lập không phải là điều khó xảy ra.

Quý Tử Vượt Giàu - "ngựa ô" mùa lễ

Nếu có một cái tên tạo ra sự thay đổi lớn nhất trong tương quan 3 phim Việt, đó là Quý Tử Vượt Giàu. Trước ngày phát hành, tác phẩm của Nguyễn Quang Dũng không phải bộ phim được nhắc đến nhiều nhất. So với màu sắc huyền sử, hành động và quy mô sản xuất của Hộ Linh Tráng Sĩ: Hộ Linh Tráng Sĩ, câu chuyện gia đình - hài hước của Quý Tử Vượt Giàu có vẻ khiêm tốn hơn về cả quy mô và hiệu ứng truyền thông.

Nhưng đến khi nhập cuộc, bộ phim lại từng bước vượt lên. Sau kỳ nghỉ lễ, Quý Tử Vượt Giàu đạt 36,8 tỷ đồng, đứng thứ hai trong nhóm 3 phim Việt, cách Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh khoảng 10 tỷ đồng.

Ảnh: NSX

36,8 tỷ đồng chưa thể đặt cạnh thành tích của những phim Việt từng làm mưa làm gió trong các mùa lễ trước. Nhưng xét trong chính cuộc đua năm nay, kết quả của Quý Tử Vượt Giàu lại cho thấy rằng một bộ phim có đề tài quen thuộc, không sở hữu độ “khủng” về quy mô vẫn có thể vượt qua tác phẩm được đầu tư lớn hơn nếu đánh trúng nhu cầu giải trí của khán giả, nhất là trong thời điểm các gia đình quây quần, nhu cầu ra rạp tăng cao.

Từ bom tấn được kỳ vọng đến cú hụt hơi của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Bất ngờ nhất là Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Đây vốn là bộ phim có nhiều yếu tố để trở thành tâm điểm: kinh phí sản xuất lớn, dàn diễn viên đình đám, màu sắc cổ trang - huyền sử, câu chuyện sử Việt và tham vọng xây dựng một thế giới điện ảnh mang quy mô lớn. Nhưng sau gần một tuần công chiếu, phim chỉ thu hơn 24,38 tỷ đồng, đứng sau cả Quý Tử Vượt Giàu.

Riêng tối 2/9, phim đạt gần 3,94 tỷ đồng với hơn 35.600 vé trên khoảng 1.545 suất chiếu. Không chỉ bán vé chậm hơn, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh cũng kém lợi thế hơn 2 phim ra rạp cùng lúc là ít suất chiếu hơn, đặc biệt là chỉ bằng 1/2 Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.

Ảnh: NSX

Một lý do khác khiến Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh hụt hơi là sau khi ra rạp, gặp nhiều phản hồi trái chiều về kịch bản và cách kể chuyện. Những hạn chế này càng trở nên đáng tiếc khi đặt cạnh mức đầu tư và kỳ vọng ban đầu dành cho dự án.

Thậm chí, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh còn trở thành trường hợp đặc biệt khi ê-kíp quyết định thay bản dựng 155 phút bằng phiên bản rút gọn còn 135 phút ngay trong thời gian phim đang chiếu rạp. Đây là động thái hiếm gặp ở điện ảnh Việt và cho thấy ê-kíp đã nỗ lực điều chỉnh tác phẩm sau phản ứng của khán giả. Tuy nhiên, bản dựng mới vẫn chưa thể tạo ra cú đảo chiều đủ mạnh trong những ngày cuối của kỳ nghỉ. Cuối cùng, bộ phim được kỳ vọng lớn nhất lại khép lại mùa lễ ở vị trí thấp nhất trong 3 phim Việt.

Ảnh: NSX

Một mùa lễ cho thấy “độ nóng” không quyết định tất cả

Nhìn tổng thể, đường đua năm nay nhiều bất ngờ ở khoảng cách giữa kỳ vọng trước khi ra mắt và kết quả thực tế. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu không phải phim mới nhất nhưng lại trở thành người thắng lớn nhất nhờ sức bền. Quý Tử Vượt Giàu không phải cái tên được chú ý nhất trước mùa lễ nhưng lại vượt lên trong cuộc đua thực tế. Còn Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh sở hữu nhiều yếu tố của một bom tấn nhưng cuối cùng lại không tạo được sức bật tương xứng.

Đặt cạnh hai mùa Quốc khánh trước, sự khác biệt càng rõ. Năm 2024, ba phim Việt Làm Giàu Với Ma, Hai Muối và Ma Da từng tạo nên cuộc cạnh tranh khá sôi động. Sang năm 2025, Mưa Đỏ gần như trở thành hiện tượng riêng, liên tục phá kỷ lục và tạo ra một trong những mùa phim 2/9 đáng nhớ nhất của phòng vé Việt. Còn năm nay, không có một “cú nổ” tương tự mà thay vào đó là cuộc đua được quyết định bởi sức bền, khả năng tiếp cận khán giả và mức độ phù hợp với nhu cầu xem phim trong kỳ nghỉ.

Ảnh: NSX

Đó là chưa kể có thời điểm, phim ngoại liên tục chen chân vào nhóm dẫn đầu. Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy - bộ phim đã ra mắt từ 25 năm trước vẫn đủ sức hút khán giả Việt trở lại rạp, có ngày còn đứng top 1. Chikawa: Bí Mật Đảo Người Cá hay Shin Cậu bé Bút Chì: Kỳ Kỳ Quá Quá Kỳ Nghỉ Yêu Quái Của Tớ cũng thay nhau xuất hiện trong top 5, cho thấy sức hút không thua kém phim Việt. Sự xuất hiện của những cái tên này khiến cuộc đua vốn đã khó đoán càng thêm sôi động, đồng thời cho thấy khán giả trong kỳ nghỉ lễ không chỉ ưu tiên phim Việt mà sẵn sàng lựa chọn bất kỳ tác phẩm nào mang lại trải nghiệm giải trí đủ hấp dẫn.

Cuối cùng, mùa phim 2/9/2026 không tạo nên một cuộc chiến phòng vé gay cấn giữa ba phim Việt. Nhưng chính sự chênh lệch ấy lại tạo nên câu chuyện đáng bàn của mùa lễ năm nay. Phòng vé một lần nữa cho thấy những gì khán giả thực sự muốn xem đôi khi rất khác với những gì thị trường dự đoán trước khi phim ra mắt. Và trong cuộc đua này, bộ phim có quy mô lớn nhất chưa chắc là người thắng, còn một tác phẩm tưởng chừng khiêm tốn hơn vẫn có thể âm thầm vượt lên.

Ảnh: NSX

Nguồn: Box Office

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