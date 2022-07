Hà Lê gây tò mò với hình ảnh “quý ông” sành điệu

Mới đây, Hà Lê bất ngờ xuất hiện trong 1 diện mạo hoàn toàn mới, đánh dấu một chương bứt phá về hình mẫu nghệ sỹ của nam ca sĩ ra đại chúng.

Trong bộ suit cách tân màu đỏ, cùng chiếc mũ chỉ dấu quen thuộc, đeo chiếc mặt nạ kỳ bí, Hà Lê toát lên tinh thần thời đại như một "quý ông" sành điệu, đầy chất điện ảnh mê hoặc và bí ẩn.

Rẽ ngang vào làng nhạc ở vai trò ca sỹ khi không còn trẻ, nhưng với tư duy tìm tòi và khả năng khai phá, Hà Lê chứng minh khả năng bắt kịp và tiên phong giữa dòng chảy âm nhạc đương thời khi mang tới thanh âm thời thượng, "chill và chất" cùng hình ảnh phá cách, hiện đại khó lẫn với bất kỳ ai trong dòng chảy nhạc Việt.

Sau hai năm giới thiệu dự án Trịnh Contemporary (2020) giúp định hình hiện tượng "quái ca" cách tân và "trẻ hoá" nhạc Trịnh thành công nhất - Hà Lê tiếp tục gây trầm trồ, khó đoán khi chính thức bật mí những hình ảnh "siêu dị, siêu chất" trong Music Video "Khói" chính thức được ra mắt ngày 21/7.

Hà Lê sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, âm nhạc là thứ bị xem nhẹ. Anh đi du học ngành toán kinh tế theo mong muốn của bố mẹ nhưng đam mê nghệ thuật trong anh chưa bao giờ tắt.

Trong thời gian học tập ở London, Hà Lê thành lập nhóm nhảy rồi dần phát triển thành công ty dạy nhảy lẫn biểu diễn.

Năm 2008, chàng trai trở về Việt Nam, bắt đầu kết nối với cộng đồng hiphop trong và ngoài nước, tham gia làm giám khảo một số cuộc thi như: Bước nhảy hoàn vũ nhí, So you think you can dance, Nhóm nhảy siêu Việt...

