Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh cùng dàn sao Vbiz đổ bộ “Sao Nhập Ngũ Concert 2026”

Năm nay, concert mang chủ đề “Tuổi đôi mươi” một ý tưởng giàu tính kết nối khi đặt hai thế hệ vào cùng một “điểm chạm” âm nhạc. Đó là tuổi đôi mươi của những người lính năm xưa gắn với chiến trường, lý tưởng và sự hy sinh; và tuổi đôi mươi của thế hệ hôm nay sống trong hòa bình nhưng vẫn mang trong mình khát vọng cống hiến.

Thông qua những bản phối mới mẻ, chương trình sẽ kết hợp dòng nhạc đỏ bất hủ với các ca khúc đương đại, tạo nên một không gian âm nhạc vừa quen thuộc vừa hiện đại. Cách kể chuyện này được kỳ vọng sẽ giúp những giá trị lịch sử tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời khơi dậy lòng tự hào và biết ơn trong mỗi người xem.

Điểm nhấn lớn nhất của “Sao Nhập Ngũ Concert 2026” chính là dàn nghệ sĩ góp mặt. Hơn 20 cái tên đình đám Vbiz đã được xác nhận, trải dài từ ca sĩ, rapper đến hoa hậu, diễn viên như: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hương Giang Idol, Chi Pu, Bùi Công Nam, Kay Trần, Anh Tú, LyLy, Vũ Thảo My, Phương Mỹ Chi, Double 2T, Pháo, Hậu Hoàng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hải Đăng Doo, Captain Boy…

Trong đó, sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn gây nhiều bất ngờ, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc, kết nối tinh thần giữa các thế hệ thông qua âm nhạc. Bên cạnh đó, Phan Mạnh Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ cũng hứa hẹn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, phù hợp với tinh thần “Tuổi đôi mươi”.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, concert còn là dịp để người hâm mộ gặp gỡ trực tiếp những gương mặt quen thuộc từ chương trình “Sao Nhập Ngũ” như “Mũi trưởng” Long, Chỉ huy Bùi Trung Kiên, Chỉ huy Lê Quang Nhất… yếu tố tạo nên màu sắc riêng biệt, khó trộn lẫn với các sự kiện giải trí khác.

Bên cạnh dàn line-up, cách tổ chức và trải nghiệm khán giả cũng là điểm được quan tâm. Sân khấu được thiết kế theo hình ngôi sao biểu tượng, với sơ đồ chỗ ngồi bố trí xung quanh, tối ưu tầm nhìn cho khán giả.

Đáng chú ý, giá vé khởi điểm từ 700.000 đồng mức được nhiều khán giả nhận định là “mềm” so với mặt bằng chung của các concert quy mô lớn hiện nay. Không chỉ vậy, mỗi hạng vé còn đi kèm nhiều quyền lợi như lightstick, vòng tay, cùng các vật phẩm mang đậm chất lính như khăn bandana rằn ri, huy hiệu, balo, bình nước hay quạt cầm tay.

Một chi tiết thú vị khác là cách đặt tên hạng vé theo chủ đề các mùa phát sóng “Sao Nhập Ngũ”, như “Khi Tổ quốc gọi tên” hay “Không khoan nhượng”, tạo thêm sự gắn kết giữa concert và chương trình truyền hình.

Với quy mô lớn, concept rõ ràng và dàn nghệ sĩ “khủng”, “Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Tuổi đôi mươi” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất mùa hè năm nay, không chỉ ở khía cạnh giải trí mà còn ở giá trị cảm xúc và tinh thần mà chương trình mang lại.