Vào đầu tháng 3 vừa qua, Hòa Minzy bất ngờ công khai chuyện đã tìm thấy hạnh phúc mới bên ông xã Đại úy Thăng Văn Cương. Cả hai nên duyên từ khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2022. Trước khi chính thức công khai tình cảm với công chúng, cả hai đã có khoảng thời gian yêu đương trong bí mật.

Mới đây, cư dân mạng rộ nghi vấn nữ ca sĩ sinh năm 1995 chuẩn bị về chung một nhà với ông xã Đại úy. Nguồn cơn bắt đầu từ một story được cho là của Nguyễn Hùng - em trai nữ ca sĩ. Trên Instagram cá nhân, anh đăng tải clip căn biệt thự đang thi công với nội dung: “Công cuộc san lấp mặt bằng cho đám cưới…".

Dù không nhắc trực tiếp đến chị gái, nhưng chi tiết đám cưới cùng thời điểm nhạy cảm đã khiến cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn gia đình Hòa Minzy đang chuẩn bị không gian cho ngày trọng đại.

Giữa lúc cư dân mạng đang xôn xao nghi vấn cô chuẩn bị tổ chức ngày trọng đại, Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng làm rõ. Cụ thể ngay phía bên dưới bài viết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 phủ nhận, cho biết đó là đám cưới con trai của cô ruột. Cô cho hay: "Con trai cô ruột em chuẩn bị cưới, không phải em đâu admin".

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy từng chia sẻ gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Về chuyện tổ chức đám cưới, Hòa Minzy từng chia sẻ sẽ làm vào cuối năm 2027. Với mối quan hệ rộng rãi và thân thiết trong showbiz, ngày trọng đại của Hòa Minzy được dự đoán sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám tham dự.

Mới đây, loạt ảnh Hòa Minzy sánh đôi cùng Đại uý Thăng Văn Cương đã gây sốt mạng xã hội. Trong những khoảnh khắc lan truyền, nam Đại uý nắm tay nữ ca sĩ đầy tình cảm khi đưa cô đến đơn vị để giới thiệu với đồng nghiệp. Đáng chú ý, cả hai không ngần ngại thể hiện sự gắn bó qua những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm eo.

Sau khi Hòa Minzy xác nhận mối quan hệ, Thăng Văn Cương cũng từng đăng tải loạt hình ảnh đời thường bên cô và bé Bo, kèm theo dòng chia sẻ đầy tình cảm dành: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".