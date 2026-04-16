Hoa hậu Dương Thuỳ Linh nhảy vào drama "trợ lý phải dắt chó đi dạo": Thế các bạn tưởng trợ lý cá nhân là làm gì?

Giữa lúc câu chuyện một tài khoản tự nhận là trợ lý cũ “bóc phốt” nữ ca sĩ Vbiz vẫn đang gây xôn xao trên Threads, Hoa hậu - MC Dương Thuỳ Linh bất ngờ có bài đăng liên quan đến chủ đề này và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Cụ thể, Dương Thuỳ Linh cho biết bản thân cảm thấy "tụt hứng" khi đọc những chia sẻ tiêu cực về nghề này, đồng thời đặt vấn đề rằng nhiều người đang hiểu sai vai trò của một trợ lý. Cô viết: "Thấy trợ lí cá nhân lên mạng bóc phốt sếp bị kêu sai đi mua đồ, rồi dắt chó ** * là bức bối. Ơ thế các bạn hiểu trợ lí cá nhân là làm cái gì vậy? Đang định thuê trợ lí mà đọc xong thấy cụt hứng ghê. Trợ lí là như cánh tay nối dài của mình để nhân bản bản thân ra để làm đc nhiều việc hơn, những việc nhân bản được để mình làm việc quan trọng hơn, không thay thế được".

Tuy nhiên, chính cách diễn đạt này đã khiến bài đăng của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng quan điểm trên đang vô tình "đánh đồng" giữa trợ lý công việc và người giúp việc, đặc biệt trong bối cảnh drama đang xoay quanh việc bị giao những nhiệm vụ mang tính đời sống cá nhân như dắt chó, mua đồ, chạy việc lặt vặt.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng tranh luận. Một bộ phận cho rằng phát ngôn của Dương Thuỳ Linh chưa thực sự thuyết phục, bởi trợ lý vốn là người hỗ trợ công việc chứ không phải giải quyết toàn bộ nhu cầu cá nhân. Nhiều bình luận thẳng thắn bày tỏ quan điểm: dắt chó hay xử lý việc sinh hoạt cá nhân nên thuộc về người giúp việc, không phải phạm vi công việc của trợ lý.

Một số cư dân mạng còn phân tích sâu hơn, cho rằng drama lần này không chỉ xoay quanh khối lượng công việc mà chủ yếu đến từ thái độ ứng xử giữa người thuê và nhân viên. Đây cũng là lý do khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn, bởi nó chạm đến vấn đề môi trường làm việc và cách đối đãi trong ngành giải trí.

Một số ý kiến khác cũng nhấn mạnh rằng ranh giới giữa trợ lý cá nhân và trợ lý công việc cần được làm rõ, tránh tình trạng “đánh tráo khái niệm”. Không ít người cho rằng nếu yêu cầu công việc vượt ngoài phạm vi, thì cần đi kèm chế độ đãi ngộ tương xứng, thay vì mặc định đó là trách nhiệm của trợ lý.

Trước một vài bình luận ý kiến về việc cần nêu rõ công việc khi ký hợp đồng, Dương Thuỳ Linh phản hồi: "Đúng là tham khảo thì thấy trong hợp đồng cần rất rõ, bao gồm điều khoản về việc không được chia sẻ thông tin nữa".

Hiện tại, bài đăng của Dương Thuỳ Linh vẫn đang tiếp tục thu hút lượng lớn tương tác cùng nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trước đó, mạng xã hội Threads những giờ qua bất ngờ dậy sóng trước loạt chia sẻ của một tài khoản tự nhận từng là trợ lý cá nhân cho một nữ ca sĩ Vbiz. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo hàng loạt bình luận tranh luận vì những tình tiết được cho là khá căng thẳng trong quá trình làm việc.

Theo nội dung được chia sẻ, người này kể lại một ngày làm việc mà bản thân cho là "ám ảnh". Cụ thể, trợ lý được yêu cầu di chuyển liên tục qua nhiều địa điểm trong thời gian ngắn để mua đủ loại đồ, từ truyện tranh, đồ gia dụng, hoa cho đến các vật dụng sinh hoạt. Đáng nói, các điểm mua không tập trung, khiến người này phải chạy qua nhiều quận khác nhau trong điều kiện thời tiết nắng nóng và đường sá đông đúc.

Không dừng lại ở đó, người đăng còn cho biết bản thân phải tự ứng tiền để mua đồ, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong quá trình thanh toán, vận chuyển. Sau khi hoàn thành công việc nhưng bị trễ thời gian, người này nói mình bị mắng vì làm ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của thú cưng trong nhà.

Một chi tiết khác khiến dân tình chú ý là việc người này kể lại trải nghiệm bị la mắng trực tiếp ở nơi đông người, thậm chí trong lúc đứng chờ ở tiệm làm nail. Theo lời kể, thời điểm đó bản thân vẫn là sinh viên nên cảm thấy áp lực và quyết định nghỉ việc sau đó.

Ngoài bài đăng gốc, một số tài khoản khác cũng để lại bình luận xác nhận từng có trải nghiệm tương tự, cho biết từng chứng kiến hoặc nghe kể về cách làm việc khắt khe từ nhân vật được nhắc đến. Đáng chú ý, dưới các bài đăng, nhiều netizen bắt đầu réo tên một nữ ca sĩ từng tham gia các cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế. Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Dương Thùy Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được nhiều người biết đến khi đạt giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Sở hữu sắc vóc nổi bật và sự tự tin khi giao tiếp trước đám đông, năm 2008, Dương Thùy Linh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt Top 5 chung cuộc kèm theo chiến thắng tại giải thưởng phụ "Hoa hậu thân thiện".

Có được danh hiệu nhan sắc danh giá, song Dương Thùy Linh nhanh chóng rẽ hướng sang lĩnh vực MC truyền hình. Năm 2018, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang Mrs Worldwide - Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới.

