Hà Anh Tuấn kêu gọi cộng đồng chấm dứt sử dụng động vật hoang dã

Với thời lượng hơn 3 phút, "Rừng lặng" là hành trình nam ca sĩ đứng giữa thiên nhiên tươi đẹp của Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), sau đó bước chân tìm kiếm những bí ẩn của rừng.

Đó là sự vắng lặng khi không còn tiếng chim muông vì nhiều loài động vật hoang dã đã bị săn bắn trái phép để làm thức ăn trên bàn tiệc xa hoa, hay trở thành món trang sức vô nghĩa, thậm chí chỉ còn là những cái xác trong rừng. Đó là câu chuyện về cây tung cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mất 500 năm để một hạt mầm vươn lên như ngày hôm nay, nhưng chỉ mất vài năm để con người san bằng một cánh rừng. 20 năm là thời gian nuôi lớn một con người, cũng chính là khoảng thời gian để một loài động vật hoang dã trở thành tuyệt chủng.

Những chiếc bẫy động vật hoang dã bị cài cắm trong rừng.

Tê tê được cho là loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất thế giới. Thịt của chúng được quảng cáo và buôn bán ở trong các nhà hàng.

Hà Anh Tuấn viết trên trang cá nhân: “Trong cơn mưa tầm tã ở Vườn quốc gia Cát Tiên, khi nhìn thấy chú tê tê sợ sệt bỗng thoăn thoắt leo lên ngọn cây cao vút trong chớp mắt, tôi thấy mình nhẹ bẫng. Nó hít hít cái hơi thở của tự do. Hơi thở của nhà. Sinh linh nào cũng giống nhau. Giống như chẳng có sự tự do nào quí giá hơn sự tự do nào. Cũng một lần sống, cứ cố gắng từng ngày từng điều nhỏ nhặt để thanh thản hơn. Tự nhủ và bước tiếp.”

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng cán bộ VQG Cát Tiên tái thả một cá thể tê tê.

Video vừa mới được đăng tải vài tiếng, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng. Nhiều lời bình luận bày tỏ sự biết ơn và đồng cảm với những chiêm nghiệm của chàng nghệ sĩ trẻ.

“Hôm qua em vừa cho con đọc bài về bảo vệ động vật hoang dã, về tê tê Java đang có nguy cơ tuyệt chủng thì sáng nay bắt gặp clip này của anh Tuấn xúc động quá ạ. Cảm ơn anh đã lên tiếng, đã góp phần tuyên truyền về ý thức bảo vệ động vật hoang dã.”

“Cảm ơn anh đã truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa. Chúng ta cùng anh ký cam kết thôi.”

Theo ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên, sự tham gia của nghệ sĩ giúp các chiến dịch bảo vệ môi trường trở nên hấp dẫn hơn, qua âm nhạc, hình ảnh đẹp, câu chuyện giàu cảm xúc.

“Trong thế giới phát triển mạnh mẽ về vật chất, khi con người ngày càng xa rời thiên nhiên, nghệ sĩ có thể là cầu nối giúp chúng ta tìm lại sự bình an, tĩnh tại qua những hình ảnh, giai điệu về rừng xanh. Bằng cách đó, họ không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn giúp người khác quay về với chính mình. Sau tất cả, mọi sự gặp gỡ trên đời đều là nhân duyên, và tôi tin rằng khi một nghệ sĩ đặt chân đến Vườn quốc gia Cát Tiên, đó không chỉ đơn thuần là một địa điểm để sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một cơ duyên sâu sắc với thiên nhiên.", Giám đốc VQG Cát Tiên bộc bạch.

Những thông điệp được thể hiện ấn tượng qua hình ảnh và âm nhạc.

Nghệ sĩ không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn đóng vai trò là đại sứ truyền cảm hứng, giúp thông điệp bảo vệ rừng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Những MV, video quảng bá sẽ giúp các Vườn quốc gia đến gần hơn với công chúng, khuyến khích du lịch sinh thái phát triển theo hướng bền vững, qua đó tạo thêm nguồn lực để bảo tồn rừng.

Khi rừng vắng lặng, cũng là lúc con người cần phải lên tiếng. Hãy cùng cam kết chấm dứt việc sử dụng động vật hoang dã để bảo vệ ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.