Hà Anh Tuấn, Đông Nhi cùng dàn khí tài "khủng" đổ bộ Mỹ Đình, 20.000 khán giả đồng loạt chào điều lệnh trong đêm nhạc lịch sử

Vượt qua những khuôn khổ của một đêm nhạc giải trí thông thường, Sao Nhập Ngũ Concert 2026 mang đến một câu chuyện xuyên không gian và thời gian với chủ đề "Tuổi đôi mươi". Gần 20.000 khán giả đã cùng đi qua ba chương nghệ thuật: Xung phong, Nhật ký và Đối thoại tuổi đôi mươi , nơi lý tưởng của người lính năm xưa hòa quyện cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay.

Bữa tiệc thị giác choáng ngợp: Khi dàn khí tài quân sự lên sân khấu lớn

Chưa từng có một concert ca nhạc nào tại Việt Nam "chịu chơi" như Sao Nhập Ngũ 2026. Ngay từ chương đầu tiên Xung phong , hàng chục nghìn khán giả đã phải ồ lên kinh ngạc khi chứng kiến sự xuất hiện của trực thăng, xe tăng thiết giáp, xe UAZ và dàn khí tài thực thụ ngay trên sân khấu.

Được thiết kế với kích thước "khổng lồ" 100m x 50m cùng màn hình LED vĩ đại gần 700m2 mang biểu tượng ngôi sao năm cánh, không gian Mỹ Đình thực sự hóa thành một thao trường rực lửa. Tiết mục mở màn đẩy bầu không khí lên mức "đỉnh nhiệt" khi 11 cựu thành viên Sao Nhập Ngũ cùng 50 chiến sĩ đặc công xuất hiện oai hùng giữa 100 cây đuốc lửa thật, pháo khói và mặt nạ chống độc. Giai điệu hào hùng của những bản mashup Đoàn vệ quốc quân - Lá xanh - Lên đàng hay Hò kéo pháo - Dậy mà đi đã làm sống lại một mùa hè lịch sử hừng hực khí thế.

Cuộc giao thoa thế hệ chưa từng có trong lịch sử âm nhạc Việt

Điểm sáng rực rỡ nhất của đêm diễn chính là sự kết nối xuyên thế hệ được tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc âm nhạc DTAP khéo léo cài cắm.

Sự xuất hiện của "tượng đài" NSND Quang Thọ cùng cất vang ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng bên cạnh Rapper Gen Z - Captain Boy (sinh năm 2003) đã tạo nên một khoảnh khắc biểu tượng. Không còn khoảng cách tuổi tác, chỉ có âm nhạc và lòng tự hào dân tộc hòa quyện.

Đặc biệt, tại chương ba Đối thoại tuổi đôi mươi , cả sân vận động như lặng đi rồi vỡ òa khi ca sĩ Hà Anh Tuấn cất lên giai điệu Nhà tôi có treo một lá cờ (nằm trong album Made in Vietnam ).

Dưới sự dẫn dắt của MC Anh Tuấn, một khung cảnh chấn động đã diễn ra: Gần 20.000 khán giả đứng nghiêm trang, cùng thực hiện động tác chào điều lệnh hướng về màn múa súng điêu luyện của Lực lượng Tiêu binh (Đoàn nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam). Đó là khoảnh khắc âm nhạc chạm đến tận cùng của lòng tự hào.

"Nhật ký" tuổi thanh xuân: Lãng mạn, trẻ trung và "tình bể bình"

Bên cạnh sự hào hùng, Sao Nhập Ngũ Concert 2026 vẫn tràn ngập hơi thở lãng mạn của thế hệ trẻ. Chương 2 mang tên Nhật ký là một nốt trầm xao xuyến, khắc họa những rung động của người lính qua những bức thư tình gửi lại hậu phương.

Khán giả đã vô cùng phấn khích trước những màn tương tác "tình bể bình" của cặp đôi Anh Tú - Lyly trên sân khấu. Hàng loạt bản hit đình đám Vbiz như Không thể cùng nhau suốt kiếp (Hòa Minzy), Anh ơi ở lại (Chi Pu) hay Không sao mà, em đây rồi (Lyly) được khoác lên mình lớp áo phối khí hoàn toàn mới, đan cài tinh tế với những bản tình ca thời chiến nồng nàn.

Sự góp mặt của Đông Nhi, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Phương Mỹ Chi, Hậu Hoàng... đã giúp giữ lửa cho chương trình suốt 5 giờ đồng hồ không biết mệt mỏi.

Viết tiếp lý tưởng bằng ngôn ngữ của người trẻ

Lý giải về sức hút và sự đổi mới của chương trình năm nay, ông Lê Anh Ngọc - Đại diện Nhà sản xuấtchia sẻ: "Nếu Sao Nhập Ngũ Concert 2025 mang tính lịch sử đậm nét, thì năm 2026 lại khoác lên mình tấm áo thanh niên sôi nổi và mới mẻ hơn. Setlist có nhiều bản hit nhạc trẻ, nhưng tất cả đều bám sát thông điệp: Dù ở thời điểm nào, thế hệ thanh niên cũng luôn cháy bỏng tình yêu nước và lan tỏa sức trẻ đầy năng lượng" .

Trong khi đó, đạo diễn Cao Trung Hiếu thừa nhận đây là một bài toán khó khi phải cân bằng giữa ba yếu tố: chất thơ, chất lính và chất hiện đại của người trẻ. Nhưng với những tràng pháo tay không ngớt tại Mỹ Đình, có thể khẳng định ekip đã giải mã thành công bài toán này.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 đã khép lại, nhưng hình ảnh 2 vạn con người cùng chào điều lệnh dưới ánh đèn flash lấp lánh sẽ còn đọng lại mãi. Đêm nhạc không chỉ là một sự kiện giải trí mãn nhãn, mà thực sự là một lời hồi đáp đầy tự hào của thế hệ hôm nay dành cho những "tuổi đôi mươi" năm ấy.