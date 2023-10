Hà An Huy là Quán quân Vietnam Idol, Mỹ Tâm nói gì về chàng trai sinh năm 2002?

Tối 21/10, Chung kết của chương trình âm nhạc Vietnam Idol đã chính thức lên sóng cùng với chiến thắng cuối cùng thuộc về Hà An Huy. Hà An Huy nhận được giải thưởng trị giá 3 tỷ đồng cho các sản phẩm âm nhạc, đồng thời anh chàng cũng nhận được một số giải thưởng từ loạt đơn vị tài trợ.

Như vậy, sau hành trình dài tìm kiếm, Vietnam Idol 2023 đã chính thức có Quán quân mới. Sinh năm 2002 tại Hà Nội, Hà An Huy hiện là ca sỹ trẻ hoạt động tự do và là sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng của Trường Đại học Thăng Long.

Hà An Huy là Quán quân của Vietnam Idol năm nay

Thí sinh này được chú ý ngay khi mới xuất hiện vì là "con nhà nòi". Hà An Huy có bà ngoại là NSƯT Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương, mẹ là NSƯT Minh Phương, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ nhỏ, Hà An Huy đã theo mẹ đi diễn, thu âm.

Trong liveshow 5, Hà An Huy mang đến phần thi tròn trịa với ca khúc Người hãy quên em đi. Anh chinh phục ban giám khảo nhờ kỹ thuật, giọng hát nội lực. Cách An Huy thể hiện ca khúc Thích em hơi nhiều từng khiến Mỹ Tâm phải thốt lên "thích em rất nhiều" và nói cô không có gì để góp ý.

Hà An Huy xúc động quỳ mọp trên sân khấu khi biết tin mình là Quán quân

Hà An Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật

Từ trước khi Chung kết Vietnam Idol diễn ra, Hà An Huy đã được dự đoán là thí sinh có khả năng giành chức Quán quân. Bởi so với những gương mặt khác, Hà An Huy hội tụ đủ những điều mà một nghệ sỹ trẻ cần có trong thị trường âm nhạc hiện nay, lại đang có số người hâm mộ đông đảo.

2 thí sinh còn lại là Lâm Phúc - Hà Minh nhận được giải Á quân. Trong giây phút lên sân khấu nhận giải, Hà An Huy - Lâm Phúc - Hà Minh thể hiện sự vui vẻ, hào hứng vì đã khép lại hành trình Vietnam Idol một cách trọn vẹn.

Trở lại sau 7 năm vắng bóng, Vietnam Idol 2023 gây chú ý vì sự có mặt của Mỹ Tâm trên hàng ghế giám khảo. Những thông tin, hình ảnh về Vietnam Idol 2023 liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như hàng loạt bình luận, phản hồi tích cực từ người xem.

Lâm Phúc và Hà Minh là Á quân của chương trình năm nay

Tuy nhiên, so với những mùa giải trước, Vietnam Idol năm nay bị cho là không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Các thông tin liên quan đến chương trình đa phần chỉ xoay quanh Mỹ Tâm hoặc các khách mời như Jack - Sơn Tùng, dàn thí sinh tham gia chương trình không thực sự được đánh giá cao về sức hút lẫn năng lực.