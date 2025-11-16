Gương mặt Tiểu Yến Tử bị làm sao vậy?

Nhiều người đã không thể nhận ra nữ diễn viên Huỳnh Dịch khi bắt gặp cô tại một triển lãm tranh ở Thượng Hải gần đây, bởi nhan sắc của cô đã thay đổi quá nhiều. Dù trang phục bị nhận xét là nặng nề và khiến cô già đi, nhưng điều gây bất ngờ nhất chính là trạng thái gương mặt. Lông mày đen đậm bị ví như sâu róm, nhưng đáng nói hơn là cơ mặt gần như không chuyển động ngay cả khi cô cười, khiến khóe miệng hơi lệch và đôi mắt khép chặt bất thường. Nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng nhìn cô giống như bị méo miệng và lệch mắt.

Thực tế, đây không phải lần đầu Huỳnh Dịch bị chê mặt đơ cứng. Cô từng bị nghi ngờ lạm dụng filler và tiêm quá tay, dẫn đến gương mặt ngày càng trở nên kỳ lạ: sống mũi cao nhưng to, mí mắt rộng kiểu châu Âu, môi dày nặng, hoàn toàn không còn nét hài hòa tự nhiên.

Vào năm 2020, khi tham gia chương trình Diễn Viên Xin Mời Vào Chỗ, khán giả đã chê biểu cảm của cô cứng đờ, diễn xuất không còn như trước, nhiều người đoán cô tiêm quá nhiều nên cơ mặt không tự nhiên. Mặc dù cô chưa từng thừa nhận phẫu thuật, nhưng trong một buổi livestream năm 2022, Huỳnh Dịch nói: “Ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp”, và khẳng định bản thân chỉ “chỉnh nhẹ”.

Sự thay đổi ngoại hình của Huỳnh Dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến diễn xuất của cô trong các dự án gần đây, đặc biệt là trong bộ phim Tử Dạ Quy. Những tranh cãi về gương mặt đơ cứng lại bùng lên mạnh mẽ khi cô xuất hiện trong vai Hoàng hậu. Dù có tạo hình quý khí với trang sức lộng lẫy, gương mặt của cô không thể cứu vãn được, bị nhận xét là trắng bệch, căng cứng như trát một lớp bột dày, với sống mũi kéo căng và khóe miệng tối màu, khiến cô trông khác hẳn chính mình trước đây.

Trên màn ảnh, bất kỳ biểu cảm nào của Huỳnh Dịch cũng trở nên gượng gạo: cười thì méo miệng, nói chuyện thì trợn mắt nhìn thẳng ống kính. Thậm chí, phong thái đi đứng của Hoàng hậu cũng bị nhận xét là mất đi sự tao nhã cần có. Khán giả thẳng thắn nhận xét gương mặt của cô giờ đây đơ cứng như một khúc gỗ, hoàn toàn không còn sự linh hoạt và biểu cảm phong phú đã từng làm nên tên tuổi của cô.

Sự cố chấp níu kéo tuổi trẻ của Huỳnh Dịch đi ngược lại với lời khuyên của Tôn Lệ rằng diễn viên nên chấp nhận tuổi tác và đừng cố gắng "cải tạo gương mặt" quá mức. Chính những thay đổi này khiến khán giả vô cùng tiếc nuối về hình ảnh cô ngày xưa.

Huỳnh Dịch trong Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý

Huỳnh Dịch từng là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất nhờ vai Lý Ngọc Hồ trong Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý (năm 2000), khi đó cô mới 23 tuổi, sở hữu vẻ đẹp cổ điển, linh hoạt và hoạt bát. Tiếp đó là vai Phùng Tố Trân trong Tân Nữ Phò Mã (2003) cũng được xem là đỉnh cao nhan sắc và diễn xuất, hay Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách 3. Những vai diễn kinh điển này vẫn luôn được khán giả nhớ đến và bình chọn nhiều nhất, minh chứng cho sự thất vọng khi chứng kiến Huỳnh Dịch ngày càng "xuống dốc không phanh" vì tham vọng níu giữ tuổi xuân bằng can thiệp thẩm mỹ.