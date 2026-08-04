Hương Liên mới đây lại cho chồng... “lên sóng” trong một clip bắt trend TikTok. Người đẹp nhảy và diễn theo nhạc, còn ông xã đứng phía sau phụ diễn cùng vợ.

Song, vì phía sau Hương Liên có một tấm kính lớn nên chồng cô cũng vô tình lọt vào khung hình. Netizen ngay lập tức chú ý đến khoảnh khắc nữ người mẫu dùng tay đẩy chồng ra khỏi khung hình khi anh chàng bắt đầu... “giỡn nhây”.

Clip Hương Liên và chồng bắt trend quay TikTok. Nguồn: Hương Liên.

Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, có thể thấy Minh Trung lập tức lùi về phía sau rồi ôm ngực, làm biểu cảm như vừa chịu một cú “tấn công” rất mạnh. Màn diễn sâu của chồng khiến chính Hương Liên cũng không nhịn được cười.

Cô nàng còn hài hước ghi caption: “Anh đằng sau diễn sâu quá các bác ạ”.

Hương Liên đảy nhẹ song chồng... diễn sâu.

Phía dưới phần bình luận, dân mạng cũng nhanh chóng bắt được chi tiết này và để lại nhiều bình luận dở khóc dở cười: “Đẩy một cái mà tưởng nội thương không á, dễ thương ghê”, “Ủa đẩy ở bụng mà sao ảnh ôm ngực vậy”, “Diễn đạt cỡ đó thì phải cho debut một vai ở clip sau thôi chị ạ”...

Trước câu hỏi của một cư dân mạng: “Sao chị đẩy anh mạnh dữ”, Hương Liên hài hước đáp: “Ảnh diễn tròn vai đúng không bác”, kèm theo icon mặt cười. Cô cũng đùa rằng chồng có lẽ đã xem phim quá 180 phút nên nhập vai hơi sâu.

Dưới phần bình luận, netizen tiếp tục rôm rả bàn luận. Nếu cú “đẩy chồng” của Hương Liên gây chú ý một thì biểu cảm ngay sau đó của Minh Trung lại khiến mọi người thích thú mười. Không ít người còn gợi ý cô nàng nên cho ông xã “lên sóng” thường xuyên hơn.

Hương Liên phản hồi bình luận của cư dân mạng.

Đây cũng không phải lần đầu Hương Liên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng chồng. Minh Trung vốn khá ngại ống kính, song thời gian gần đây anh vẫn sẵn sàng “đu trend” cùng vợ, thậm chí còn chịu khó diễn lại để những video của cả hai thêm phần hài hước.

Tháng 11/2025, Hương Liên kết hôn với Lê Minh Trung - con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Sau khi lập gia đình, cuộc sống của người đẹp nhận được nhiều sự chú ý khi cô thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, khoảnh khắc chăm sóc tổ ấm cũng như các hoạt động đời thường trên mạng xã hội.

So với thời điểm mới kết hôn, Hương Liên hiện cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Dù vẫn giữ sự kín đáo và không tiết lộ quá nhiều chuyện riêng tư, người đẹp thoải mái hơn trong việc để chồng xuất hiện cùng mình. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, Minh Trung cũng thường được nhận xét là khá tình cảm, từ ánh mắt đến những cử chỉ dành cho vợ.

Bên cạnh những video cùng ông xã, Hương Liên vẫn đều đặn chia sẻ cuộc sống cá nhân. Khi thì đăng ảnh mới, bắt những trend đang hot, lúc lại vào bếp nấu ăn, cắm hoa hay chăm chút cho tổ ấm. Người đẹp cũng thường xuyên đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và lưu lại những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Hương Liên và chồng sau hôn nhân.

Trong một lần tham dự sự kiện, Hương Liên từng cho biết cô cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình để tiếp tục học tập và trải nghiệm sau khi kết hôn. Người đẹp cũng khẳng định nếu có chương trình hoặc dự án phù hợp với bản thân, cô vẫn sẵn sàng tham gia thay vì chỉ tập trung vào cuộc sống gia đình.

Hương Liên và Minh Trung gặp nhau lần đầu nhờ sự “mai mối” từ mẹ chồng. Nữ người mẫu từng viết: “Em không bao giờ quên chuyến bay VN-265 (20:30) vào HCM. Nơi mà tình yêu bắt đầu khi em gặp mẹ và nên duyên với cậu con trai của mẹ. Hạnh phúc của chúng ta chính là sự vun vén của 2 bên gia đình”.

Sau vài tháng hẹn hò, Minh Trung đã cầu hôn Hương Liên. Cặp đôi sau đó tiến tới hôn nhân vào tháng 11/2025.

Hương Liên (tên đầy đủ Nguyễn Hương Liên) sinh năm 2002, là người mẫu ảnh và TikToker được biết đến từ The Face Vietnam 2023. Cô từng được gọi là “cô gái có nụ cười triệu view” khi một video khoe nụ cười của người đẹp đạt hơn 10 triệu lượt xem. Hương Liên từng chia sẻ rằng chỉ cần cô cười, các video cũng dễ lên xu hướng và thu hút hàng triệu lượt xem.

Sở hữu gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, Hương Liên cũng từng được dân mạng gọi bằng biệt danh “Kim Tae Hee Việt Nam”.

Visual Hương Liên dạo này.

Thời gian gần đây, Hương Liên tiếp tục nhận được sự chú ý khi trở lại The Face Vietnam 2026. Trước đó, cô từng lọt Top 6 của chương trình và dừng chân trước thềm chung kết. Sau gần 3 năm, người đẹp quyết định trở lại đường đua với hình ảnh được nhận xét trưởng thành và sắc sảo hơn.