Gửi 500k mừng cưới nhưng đồng nghiệp chỉ bỏ phong bì 200k, cô gái viết mail đòi lại tiền nhưng hành động đính kèm một số người mới thực sự thâm sâu

Câu chuyện về những chiếc phong bì mừng cưới vốn luôn khiến cư dân mạng không khỏi tò mò. Trong đó, có những tình huống xảy ra mà trong mơ cũng chẳng thể nào nghĩ đến.

Tiêu biểu có thể kể đến như việc một cô gái này, vì bận việc không đi đám cưới bạn cùng công ty được cho nên đã gửi đồng nghiệp số tiền 500k để mừng. Tuy nhiên, thay vì bỏ tất cả vào phong bì thì bạn đồng nghiệp lại chỉ bỏ có 200k. Quá tức tối trước sự việc, cô nàng đã viết hẳn chiếc email để xin lại tiền, nhưng hành động đính kèm cả những đồng nghiệp khác thì mới thực sự là rất thâm sâu.

Gửi 500k mà lại chỉ mừng có 200k, phải đòi lại chứ nhỉ?

Email có nội dung:

"Chị Thúy ơi!

Hôm đám cưới em An - phòng Kế toán, em bận việc gia đình không đi đám cưới của An được, em có đưa cho chị 500.000 đồng nhờ chị gửi mừng giúp em. Sáng nay nói chuyện với An em được biết chị chỉ giúp em nhét vào phong bì 200.000 đồng. Khổ thân nó lấy chồng mà lại nhận thiếu tiền mừng. Vậy chị trả lại em 300.000 đồng để em gửi mừng bổ sung lần 2 cho An chị nhé".

Nội dung bức thư sẽ là bí mật mãi mãi giữa hai chị em nếu như cô nàng không gửi kèm thêm cả một số người khác nữa. Đây coi như là một bước dằn mặt cho việc đi phong bì thiếu của người chị tên Thúy.

Sau đây, không biết chị ấy sẽ nhìn mặt mọi người thế nào đây nhỉ, vì mang tiếng là ăn chặn tiền mừng cưới thì cũng ngại lắm cơ ấy.

Bức email có nội dung cực "gắt" của cô gái trẻ.

Cư dân mạng sau khi xem xong câu chuyện thì đã thương thay cho bạn gái, may mà nói chuyện nên mới phát hiện ra việc thiếu tiền. Còn về phần chị Thúy, chắc chị ấy đã có một mưu đồ không hề nhỏ ở đây.

Tuy vậy, bên cạnh ý kiến đồng tình thì cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện. Rằng đây rất có thể chỉ là một trong những chiêu trò câu like của cộng đồng mạng mà thôi.