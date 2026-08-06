Gu người yêu của Mai Phương Thúy: Thích người bằng tuổi, đẹp trai, dáng gầy và nhiều tóc

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh và đầu tư, chuyện tình cảm của Mai Phương Thúy cũng thường nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, nàng hậu khá kín tiếng trong chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ cụ thể về chuyện tình cảm.

Mới đây, chia sẻ của Mai Phương Thúy trên mạng xã hội bất ngờ thu hút sự chú ý khi cô tiết lộ khá rõ về hình mẫu bạn trai mà bản thân yêu thích. Mai Phương Thúy thẳng thắn cho biết thích người gần tuổi mình, đẹp trai nhiều tóc và dáng gầy.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mai Phương Thúy vẫn giữ sự kín đáo nhất định trong chuyện riêng tư. Chính những chia sẻ hiếm hoi về tình yêu, gu bạn trai hay quan điểm cá nhân lại càng khiến đời sống tình cảm của nàng hậu nhận được sự tò mò từ công chúng.

Mai Phương Thuý tiết lộ về hình mẫu bạn trai mình yêu thích là đẹp trai, nhiều tóc, có vóc dáng gầy. Ảnh: FBNV

Nàng hậu từng cho biết bản thân không quá áp lực chuyện kết hôn, bởi mỗi người có một hành trình riêng và cô muốn bước vào hôn nhân khi thực sự sẵn sàng.

Người đẹp từng cho hay: "Trước đó tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, đã ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con rồi. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con.

Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".

Mai Phương Thúy cũng từng khẳng định cô không phải tuýp phụ nữ dựa dẫm vào người yêu hay bạn đời. Nàng hậu cho biết những gì mình có đều do bản thân gây dựng và nỗ lực trong công việc. Cô từng chia sẻ rằng, nếu cần huy động vốn cho công việc, cô có thể vay tiền bạn trai thay vì vay ngân hàng, nhưng vẫn chủ động trong chuyện tài chính.

Nàng hậu cho biết bản thân không quá áp lực chuyện kết hôn. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, người đẹp gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng phong thái tự tin. Sau khi đăng quang, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2006 và lọt Top 17 chung cuộc.

Trong thời gian đương nhiệm, Mai Phương Thúy vẫn cân bằng việc học với các hoạt động của một hoa hậu. Cô tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, qua đó xây dựng hình ảnh một nàng hậu xinh đẹp, năng động và giàu lòng nhân ái.

Hiện tại, Mai Phương Thúy dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, đầu tư và tận hưởng cuộc sống. Sau nhiều năm đăng quang, cô dần hạn chế các hoạt động giải trí nhưng vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Mai Phương Thúy hạn chế hoạt động nghệ thuật mà dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, đầu tư. Ảnh: FBNV