Sinh viên Đại học Điện lực hùng biện về xe điện: giàu sức thuyết phục, có lẽ vì các em có chuyên môn về điện!

Ngày 14/11, Trường Đại học Điện lực trở thành điểm dừng chân tiếp theo của hành trình Green Voices 2025, sự kiện do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và đối tác giáo dục chiến lược VinFast tổ chức. Không khí tại trường trở nên nhộn nhịp và giàu năng lượng khi đông đảo sinh viên tham gia, cùng nhau lan tỏa tinh thần tích cực xoay quanh chủ đề chuyển đổi xanh.

Nhằm truyền tải thông điệp xanh, Green Voices 2025 được xây dựng như một sân chơi hùng biện dành cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, nơi các bạn trẻ bày tỏ quan điểm, kiến thức và trách nhiệm của mình đối với môi trường và phát triển bền vững.

Cuộc thi không chỉ khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo mà còn góp phần nuôi dưỡng những tiếng nói xanh cho tương lai hành tinh. Với chủ đề “Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?”, sinh viên Đại học Điện lực ra sức thuyết phục bạn học và lấy lòng ban giám khảo.

Ban giám khảo - những người đã đồng hành cùng Green Voices từ những ngày đầu.

Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi nổi khi nhiều bạn trẻ đưa ra những lập luận sắc bén, phản ánh sự hiểu biết sâu về môi trường và xu hướng giao thông xanh. Không ít thí sinh còn khéo léo vận dụng kiến thức được học tại Đại học Điện lực, ngôi trường giàu tiềm năng trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi từ xăng sang điện.

Các đội thi của Đại học Điện lực.

Chính sự tự tin và nền tảng kiến thức vững vàng ấy đã tạo nên những phần hùng biện thuyết phục, góp phần làm nổi bật tinh thần đổi mới và trách nhiệm của sinh viên trước tương lai năng lượng bền vững.

Quán quân màn hùng biện hôm nay là bạn Phạm Việt Hùng và Tống Minh Đức.

Danh hiệu á quân thuộc về Trần Tuấn Anh và Đào Thúy Nga.

Giống như những thí sinh xuất sắc tại Học viện Ngoại giao và Học viện Ngân hàng, những sinh viên xuất sắc với bài thi hùng biện đã giành được những phần quà vô cùng giá trị: 2.000.000 VND cho giải nhất, 1.000.000 VND cho giải nhì.

Ngoài ra, cuộc thi còn dành ra những phần quà giá trị khác cho màn chung kết online: với 2 giải khuyến khích trị giá 2.000.000 VND, và giải nhất là một xe máy điện Xe máy điện Evo Grand Lite.

Cuộc thi hùng biện không chỉ tổ chức sân chơi cho các bạn sinh viên giải quyết bài toán “thuyết phục một người còn e ngại về xe điện”, mà xen giữa những bài hùng biện giàu tính thuyết phục là những minigame thú vị với những phần quà hấp dẫn.

Các bạn trẻ của Đại học Điện lực vui với những món quà thú vị.

Cuộc thi hùng biện khép lại ở Đại học Điện lực, nhưng hành trình lan tỏa nhịp sống xanh của Green Voices vẫn chưa kết thúc. Với mỗi điểm đến tiếp theo, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp xanh, tiếp tục khuếch đại tiếng nói xanh của sinh viên - những người nắm trong tay tương lai của đất nước.