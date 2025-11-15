Sinh viên Đại học Điện lực mong muốn gì ở xe điện? Chia sẻ từ quán quân cuộc thi hùng biện và sinh viên theo dõi chương trình



Nhằm truyền tải thông điệp xanh, cuộc thi hùng biện Green Voices 2025 được xây dựng như một sân chơi dành cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, nơi các bạn trẻ bày tỏ quan điểm, kiến thức và trách nhiệm của mình đối với môi trường và phát triển bền vững. Ngày 14/11, Trường Đại học Điện lực trở thành điểm dừng chân tiếp theo của hành trình Green Voices 2025, sự kiện do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và đối tác giáo dục chiến lược VinFast tổ chức.

Sau một buổi sáng tranh tài sôi nổi, cuộc thi đã tìm ra đội hùng biện xuất sắc nhất, ghi dấu bằng phần thể hiện thuyết phục và góc nhìn rõ ràng về chủ đề chuyển đổi xanh. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là dịp để sinh viên Đại học Điện lực truyền tải những thông điệp xanh đầy trách nhiệm, khẳng định vai trò của giới trẻ trong hành trình xây dựng một tương lai bền vững.

Trong suốt quá trình tranh luận, các thí sinh đã không né tránh những vấn đề còn tồn tại của xe điện. Họ thừa nhận rằng công nghệ xe điện chưa phải là hoàn hảo, nhưng đang từng bước hoàn thiện nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học và các nỗ lực cải tiến từ doanh nghiệp. Chính sự nhìn nhận khách quan này giúp thông điệp chuyển đổi xanh trở nên thuyết phục và thực tế hơn với người nghe.

Trong số những người theo dõi màn hùng biện tại Đại học Điện lực, có bạn trẻ băn khoăn về yếu tố an toàn, đặc biệt là lo ngại về những sự cố liên quan đến pin. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe phần hùng biện của các đội thi về cấu tạo pin và các lớp bảo vệ, bạn Khổng Minh Phụng tới từ khóa 19 của Đại học Điện lực, thừa nhận cảm thấy yên tâm hơn và thậm chí cân nhắc việc chuyển sang xe điện trong tương lai.

“Màn hùng biện của bạn sẽ khiến em thay đổi thói quen di chuyển của chính mình”, em Phụng chia sẻ.

Những chia sẻ từ sinh viên Đại học Điện lực cũng cho thấy rõ mong muốn của thế hệ trẻ đối với tương lai của xe điện. Với tư cách là quán quân của cuộc thi, bạn Phạm Việt Hùng và Tống Minh Đức cho rằng điều cần cải thiện nhất chính là dung lượng và tuổi thọ pin.

Quán quân màn hùng biện hôm nay là bạn Phạm Việt Hùng và Tống Minh Đức.

“Xã hội đang ngày càng phát triển và khoa học kỹ thuật thì càng ngày càng tiến bộ. thì cái việc mà nâng cao cái tuổi thọ, mức trung đình tuổi thoảng của pin là tiến trình tất yếu”, đội quán quân của cuộc thi hùng biện tại Đại học Điện lực chia sẻ. Hiểu về xe điện, lại đặc biệt đúng chuyên ngành, hai bạn sinh viên trẻ đã trở thành quán quân của cuộc thi hùng biện tại Đại học Điện lực.

Những sinh viên xuất sắc với bài thi hùng biện đã giành được những phần quà vô cùng giá trị: 2.000.000 VND cho giải nhất, 1.000.000 VND cho giải nhì. Ngoài ra, cuộc thi còn dành ra những phần quà giá trị khác cho màn chung kết online: với 2 giải khuyến khích trị giá 2.000.000 VND, và giải nhất là một xe máy điện Xe máy điện Evo Grand Lite.

Tới với Green Voices, các em không chỉ sẵn sàng thay đổi nhận thức của mình về xe điện, về chuyển đổi xanh, mà còn có cơ hội thể hiện những kiến thức mình có trong những màn minigame sôi nổi. Mỗi câu trả lời đúng

Những góc nhìn này cho thấy sinh viên Đại học Điện lực vừa có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, vừa sẵn sàng đón nhận những thay đổi tích cực. Chính sự cởi mở ấy là nền tảng quan trọng để thông điệp xanh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh của xã hội.