Grab Việt Nam và Dat Bike hợp tác hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi xanh

Thỏa thuận này mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp có cùng tầm nhìn về chuyển đổi xanh, hướng tới xây dựng hệ sinh thái phương tiện bền vững cho cộng đồng tài xế công nghệ Việt Nam.

Theo đó, Grab và Dat Bike sẽ phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông – quảng bá về xe điện, đồng thời xây dựng các chính sách ưu đãi và chương trình hỗ trợ tài chính giúp tài xế Grab dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh. Hai bên cũng đặt mục tiêu cùng phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện, bao gồm cơ sở hạ tầng sạc, dịch vụ bảo dưỡng và chính sách hậu mãi phù hợp cho tài xế.

Bước tiến trong chiến lược chuyển đổi xanh

Với Grab, hợp tác cùng Dat Bike là bước đi tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của nền tảng, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và tiến tới mục tiêu Net Zero tại Việt Nam. Sự hợp tác này giúp Grab mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực xe điện – từ các nhà sản xuất, tổ chức tài chính đến các đơn vị hạ tầng sạc – nhằm mang đến cho tài xế nhiều lựa chọn xe điện với chi phí ưu đãi hơn, đồng thời tăng cơ hội thu nhập nhờ tiết kiệm nhiên liệu và bảo dưỡng.

Về phía Dat Bike, với vai trò là startup tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện, công ty hướng tới mục tiêu đưa xe điện trở thành phương tiện phổ biến và dễ tiếp cận hơn. Dat Bike đang đầu tư mạnh vào công nghệ pin, sạc nhanh thông minh, mở rộng mạng lưới cửa hàng và trung tâm dịch vụ bảo dưỡng trên toàn quốc, giúp người dùng tự tin chuyển đổi mà không phải đánh đổi trải nghiệm vận hành.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết:

"Chúng tôi rất hào hứng khi hợp tác cùng Dat Bike – một startup tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo Việt Nam. Sự kết hợp giữa xe điện hiệu suất cao của Dat Bike và nền tảng Grab sẽ giúp đối tác tài xế có thêm cơ hội nâng cao thu nhập và cùng góp phần thúc đẩy giao thông bền vững. Grab cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển thêm nhiều sáng kiến mới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh."

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, Nhà sáng lập kiêm CEO Dat Bike Vietnam, chia sẻ:

"Hợp tác giữa Dat Bike và Grab đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh của ngành vận tải. Là thương hiệu xe điện hiệu suất cao do người Việt phát triển, chúng tôi hướng tới mục tiêu giúp tài xế Grab dễ dàng sở hữu phương tiện xanh với chi phí hợp lý. Với khả năng di chuyển tới 285 km chỉ sau một lần sạc, xe Dat Bike giúp các bác tài yên tâm làm việc cả ngày mà không phải lo lắng về pin. Kết hợp cùng các chính sách tài chính linh hoạt như thu xăng đổi điện hay vay lãi suất thấp, việc chuyển đổi sang xe điện sẽ giúp tài xế tăng thu nhập hàng tháng nhờ tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng."

Hợp tác cụ thể và chính sách ưu đãi

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào ba hướng chính:

Hợp tác truyền thông và quảng bá xe máy điện: Hai bên sẽ phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông về xe Dat Bike và các chính sách ưu đãi đặc quyền cho tài xế Grab, thông qua cả kênh trực tuyến và ngoại tuyến. Ngoài ra, Grab và Dat Bike sẽ tổ chức các chương trình giới thiệu, trao đổi thông tin và trải nghiệm xe thực tế để tài xế hiểu rõ hơn về sản phẩm và hạ tầng sạc.

Xây dựng và triển khai chính sách ưu đãi: Dat Bike sẽ cung cấp các chính sách bán hàng, bảo hành và dịch vụ ưu tiên dành riêng cho tài xế Grab, bao gồm xe thay thế trong thời gian sửa chữa, ưu tiên bảo dưỡng và thiết lập các điểm dịch vụ riêng.

Phát triển hệ sinh thái xe điện bền vững: Hai bên sẽ phối hợp tích hợp thông tin trạm sạc của Dat Bike và đối tác lên nền tảng Grab, đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tài xế giảm chi phí sạc tại trạm. Grab cũng khuyến khích tài xế tham gia chương trình thử nghiệm xe điện và đóng góp phản hồi nhằm cải thiện sản phẩm trong tương lai.

Ngay sau khi ký kết, Grab và Dat Bike triển khai chương trình ưu đãi kép dành cho tài xế Grab:

Dat Bike áp dụng gói nâng cấp bảo hành pin 10 năm, giảm 2 triệu đồng khi mua trong thời gian 01/11–12/12/2025, sau đó giảm 1 triệu đồng đến khi có thông báo mới.

Grab tặng thưởng lên đến 1,5 triệu đồng cho 2.000 tài xế đầu tiên hoàn tất thủ tục chuyển đổi sang xe Dat Bike từ 01/11–31/12/2025.

Sự hợp tác này không chỉ mở ra hướng đi mới trong việc thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Grab và Dat Bike trong việc đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.