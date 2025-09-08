Grab Việt Nam nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” từ HR Asia

Việc được vinh danh là minh chứng cho chiến lược nhân sự bền vững mà Grab Việt Nam đã theo đuổi nhiều năm qua, tập trung vào ba trụ cột: phát triển nhân tài, nuôi dưỡng đội ngũ công nghệ và nâng cao sức khỏe toàn diện của nhân viên.

Phát triển nhân tài và trao quyền

Grab xây dựng văn hóa học hỏi liên tục với hệ thống đào tạo đa dạng, luân chuyển nội bộ và nền tảng tài nguyên phong phú, cho phép nhân viên chủ động phát huy năng lực cá nhân. Đây là nơi mỗi nhân viên được lắng nghe, được trao quyền thử thách bản thân và trưởng thành cùng tổ chức.

Xây dựng đội ngũ công nghệ địa phương

Trung tâm R&D tại TP.HCM là một điểm nhấn quan trọng, nơi các kỹ sư Việt Nam trực tiếp hợp tác cùng các đồng nghiệp tại những trung tâm toàn cầu của Grab để phát triển giải pháp công nghệ cho cả thị trường quốc tế. Riêng năm 2024, số lượng kỹ sư công nghệ tại trung tâm đã tăng hơn 60% so với năm 2023. Các chương trình đào tạo lập trình và thực tập sinh công nghệ cũng giúp Grab góp phần nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư trẻ, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chăm lo sức khỏe toàn diện

Grab chú trọng xây dựng môi trường làm việc cân bằng cho nhân viên thông qua các hoạt động hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần, từ ngày hội thể thao, hoạt động gắn kết theo sở thích đến các hội thảo chuyên đề về sức khỏe và dinh dưỡng. Những hoạt động này khẳng định Grab không chỉ quan tâm đến năng suất công việc mà còn hướng đến sự phát triển bền vững của con người.

Bà Hark Kah, Giám đốc Nhân sự Grab Việt Nam, chia sẻ:

"Được vinh danh trong danh sách Nơi làm việc tốt nhất Châu Á là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực mà Grab và toàn thể nhân viên đã cùng nhau xây dựng. Với triết lý 'phát triển cùng nhau', chúng tôi không chỉ đồng hành cùng đối tác bên ngoài để tạo cơ hội kinh tế mà còn đồng hành cùng nhân viên để phát triển bản thân, trưởng thành cùng Grab. Chính sự đồng hành này là nền tảng giúp Grab trở thành môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được tin tưởng, trân trọng và truyền cảm hứng."

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia là giải thưởng thường niên uy tín, năm nay được tổ chức với chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ", nhằm tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc trong việc gắn kết nhân sự, phát triển đội ngũ công nghệ và xây dựng văn hóa làm việc bền vững. Năm 2025, có 119 doanh nghiệp tại Việt Nam được vinh danh.