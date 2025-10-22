Grab Việt Nam khởi động Chương trình Vững - Xanh thúc đẩy chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường

Cùng với sự đồng hành của người dùng Grab, chương trình tập trung triển khai ba nhóm hoạt động trọng điểm: trồng rừng, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và hướng tới sự phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam.

Trong năm 2025, Grab đặt mục tiêu trồng 100.000 cây xanh tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, lắp đặt hơn 210.000 bếp cải tiến thay thế bếp củi truyền thống, đồng thời thay 6 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa. Đây là bước tiếp theo trong hành trình thực hiện cam kết dài hạn của Grab về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Trồng 100.000 cây xanh, chung tay phủ xanh rừng

Chương trình được khởi động bằng lễ ký kết hợp tác triển khai dự án trồng rừng Grab For Good Forest giữa Grab Việt Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống), dưới sự chứng kiến của bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ triển khai trồng 20.000 cây xanh tại rừng phòng hộ hồ Phú Ninh, góp phần mở rộng diện tích rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước và chống xói mòn đất. Bên cạnh hoạt động trồng cây, dự án còn bao gồm các hoạt động nghiên cứu, đánh giá mô hình trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng, cho biết:

"Biến đổi khí hậu đang gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng. Việc hợp tác cùng Grab và Quỹ Sống trồng 20.000 cây xanh phủ xanh 18 ha rừng phòng hộ hồ Phú Ninh là một khởi đầu ý nghĩa, góp phần hưởng ứng chương trình trồng mới một tỷ cây xanh của Chính phủ và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai."

Ngoài Đà Nẵng, Chương trình Vững-Xanh còn trồng thêm 80.000 cây tại rừng phòng hộ Tân Giang – Thuận Nam (Khánh Hòa), khu vực trọng yếu trong việc bảo vệ hệ sinh thái và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Năm 2024, thông qua dự án Grab For Good Forest, Grab cùng người dùng và các đối tác đã trồng hơn 171.000 cây xanh và gieo 150.000 bom hạt giống tại Vườn quốc gia Núi Chúa, rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam và rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Giang. Những nỗ lực này không chỉ giúp phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước mà còn tạo thêm sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Quản lý chương trình Hạnh Phúc Xanh thuộc Quỹ Sống, chia sẻ:

"Hợp tác với Grab trong Chương trình Vững-Xanh giúp mở rộng diện tích rừng phòng hộ và lan tỏa tinh thần chung tay vì môi trường. Quỹ Sống đảm nhận vai trò giám sát và quản lý toàn bộ quá trình trồng rừng, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Rừng và các cơ quan địa phương để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án."

Hợp tác cùng INTRACO triển khai sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng

Song song với trồng rừng, Grab Việt Nam hợp tác với INTRACO triển khai hai sáng kiến quy mô lớn:

Lắp đặt miễn phí hơn 210.000 bếp cải tiến thay thế bếp củi thông thường, giúp người dân tiết kiệm nhiên liệu, giảm khói bụi trong sinh hoạt.

Thay thế hơn 6 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm điện cho các hộ gia đình trên toàn quốc, giảm chi phí sinh hoạt và lượng phát thải khí nhà kính.

Các hoạt động này không chỉ góp phần giảm phát thải carbon, bảo vệ sức khỏe người dân, mà còn giúp giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, việc sử dụng bếp cải tiến còn mang ý nghĩa xã hội khi giúp giảm gánh nặng thu gom củi cho phụ nữ và trẻ em ở nông thôn.

Người dùng Grab có thể trực tiếp tham gia đóng góp cho các dự án này thông qua tính năng Chương trình Vững-Xanh ngay trên ứng dụng Grab. Khoản đóng góp cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động bảo tồn tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Keo Seima (Campuchia) — nơi đang bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên rộng 290.000 ha, là "ngôi nhà" của hơn 80 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và là nguồn sinh kế cho nhiều cộng đồng bản địa.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, khẳng định:

"Sự ủng hộ của người dùng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng các hoạt động vì môi trường. Từ trồng rừng đến tiết kiệm năng lượng, Grab mong muốn góp phần tạo ra những tác động tích cực, bền vững và lâu dài cho cộng đồng – đúng với sứ mệnh phát triển cùng Đông Nam Á."