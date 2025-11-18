Grab mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm ẩm thực với dịch vụ “Đi ăn nhà hàng”

Cùng với đó, tính năng "Đặt bàn nhà hàng" được tích hợp vào ứng dụng Grab, cho phép người dùng khám phá địa điểm, đặt bàn trước, đặt xe và tận hưởng ưu đãi khi dùng bữa, tất cả trong một quy trình liền mạch.

Ra mắt vào thời điểm nhu cầu ăn uống tại chỗ tăng mạnh, đặc biệt trong những tháng cuối năm, dịch vụ "Đi ăn nhà hàng" mang đến hàng ngàn lựa chọn từ TP.HCM, Hà Nội đến Đà Nẵng. Danh mục trải rộng từ ẩm thực Việt, Nhật, Hoa, Thái, Âu đến buffet, lẩu và nướng, phù hợp cho hẹn hò, họp mặt gia đình, sinh viên hay dân văn phòng với mức giá linh hoạt. Riêng tính năng đặt bàn trước hiện đang được thử nghiệm tại TP.HCM và Hà Nội, mở ra sự chủ động cho những buổi hẹn quan trọng hoặc các dịp cao điểm.

Theo Grab Việt Nam, mục tiêu của dịch vụ là tạo ra trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn hơn. Người dùng không chỉ dễ dàng tìm địa điểm theo khu vực hoặc theo chủ đề, mà còn có thể mua voucher ưu đãi hoặc thanh toán tại nhà hàng ngay trên ứng dụng. Trải nghiệm di chuyển cũng được gắn liền một cách tiện lợi khi người dùng có thể đặt xe Grab tới địa điểm ngay sau khi chọn nhà hàng mong muốn.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp của Grab Việt Nam cho biết người dùng hiện nay tìm kiếm nhiều hơn việc thưởng thức món ăn mà hướng đến tính tiện lợi, sự chủ động và những trải nghiệm đáng nhớ. Bà chia sẻ: "Dịch vụ Đi ăn nhà hàng được tạo ra nhằm đáp ứng điều đó, đồng thời thể hiện tầm nhìn của Grab trong việc xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Thông qua kết nối giữa người dùng, nhà hàng và công nghệ nền tảng, chúng tôi mong muốn giúp mọi trải nghiệm ẩm thực trở nên dễ dàng và liền mạch nhất".

Đối với đối tác nhà hàng, dịch vụ này mang lại lợi ích thiết thực khi mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng mới, thúc đẩy doanh thu và tối ưu vận hành. Thông qua hệ thống đặt bàn trực tuyến, voucher điện tử và công cụ đề xuất địa điểm theo vị trí, các nhà hàng có thể gia tăng hiệu quả kinh doanh mà không phải đầu tư thêm hạ tầng công nghệ riêng.

Để trải nghiệm, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Grab, chọn mục "Đi ăn nhà hàng" và khám phá danh sách địa điểm phù hợp theo vị trí hoặc theo dịp đặc biệt. Các tùy chọn đặt bàn, mua ưu đãi hoặc thanh toán tại nhà hàng đều có sẵn tùy theo khu vực.