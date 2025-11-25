Grab giới thiệu chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Grab Việt Nam chính thức giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards, nhằm tối đa hóa tiện ích và gia tăng trải nghiệm cho người dùng trong toàn bộ hệ sinh thái Grab. Với GrabXu, người dùng có thêm nhiều cách tích lũy điểm từ các giao dịch di chuyển, đặt đồ ăn, đi chợ online và giao hàng, giúp họ nhận ưu đãi nhanh hơn và sử dụng các dịch vụ Grab một cách tiết kiệm hơn.

Tích lũy GrabXu dễ dàng từ mọi giao dịch

GrabXu được thiết kế trên nguyên tắc: mọi giao dịch đều có giá trị. Đối với hội viên GrabUnlimited, cơ chế tích xu cụ thể như sau:

- Mỗi 7.000 đồng chi tiêu trên GrabFood, GrabCar, GrabBike và GrabExpress được tích lũy 1 GrabXu.

- Mỗi 100.000 đồng chi tiêu trên GrabMart được tích lũy 1 GrabXu.

Bên cạnh đó, tất cả người dùng Grab, kể cả khi không đăng ký GrabUnlimited, đều có thể tích lũy GrabXu thông qua nhiều hoạt động, bao gồm:

- Đặt món trên GrabFood từ danh mục Quán ngon đặc tuyển hoặc trong khung 7 đến 9 giờ sáng được tích 50 GrabXu.

- Trở thành trưởng nhóm Đơn hàng nhóm trên GrabFood được tích 200 GrabXu.

- Sử dụng tính năng Đặt trước chuyến xe hoặc đặt GrabCar Plus, GrabCar 6 chỗ có thể tích lũy lên đến 3.000 GrabXu.

- Đặt xe qua tài khoản Grab cho Cả nhà được tích lũy đến 400 GrabXu.

Quy đổi GrabXu linh hoạt, tiết kiệm tức thì

Người dùng chỉ cần sở hữu tối thiểu 30 GrabXu là có thể quy đổi để nhận ưu đãi giảm giá trực tiếp:

Với GrabFood và GrabMart: có thể đổi GrabXu ngay tại màn hình đặt món thông qua tính năng "Đổi GrabXu".

Với dịch vụ di chuyển: truy cập mục "Ưu đãi" và chọn ưu đãi giảm giá quy đổi từ GrabXu được ứng dụng đề xuất.

Nâng cao tiện ích cho người dùng và củng cố hệ sinh thái Grab

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam chia sẻ: "Khi hệ sinh thái Grab ngày càng phát triển, chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dùng luôn nhận được những trải nghiệm tốt nhất. Việc ra mắt GrabXu không chỉ cải tiến chương trình điểm thưởng, mà còn giúp mỗi giao dịch trên Grab trở nên giá trị hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới sản phẩm và nền tảng, giữ vững vị thế là ứng dụng dịch vụ hằng ngày được người Việt tin dùng suốt hơn một thập kỷ qua."

Chi tiết về GrabXu và điều khoản áp dụng được cập nhật trên ứng dụng Grab.