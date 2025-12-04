Grab có quà cho tài xế

rab Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Với hoạt động này, Grab sẽ ưu tiên dành tặng cho các đối tác tài xế lâu năm, đối tác lớn tuổi, đối tác nữ, đối tác là người khuyết tật, đối tác có thành tích hoạt động nổi bật và đối tác hoạt động tích cực trên ứng dụng.

Ngoài trao tặng áo khoác Grab cao cấp mới, Grab còn tặng thêm 6.000 túi đeo chéo phiên bản đặc biệt tiện dụng, phù hợp với đặc thù lái xe của đối tác.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam cho biết: “Hằng ngày, những bác tài trong màu áo xanh lá đặc trưng của Grab xuôi ngược khắp các nẻo đường, họ không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn là nguồn lực giúp nền tảng Grab vận hành và kết nối với người dùng. Chương trình tặng miễn phí đồng phục mới là lời cảm ơn chân thành và sự trân trọng đối với những vất vả, nỗ lực và sự tận tâm của các bác tài. Đồng phục mới cũng sẽ mang lại cho bác tài Grab hình ảnh chuyên nghiệp, năng động và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Grab đến với người dùng.”

Là một trong những đối tác tài xế nhận được quà tặng đầu tiên, anh Trịnh Văn Hảo (35 tuổi), chia sẻ: “Tôi chạy Grab được 2 năm, cũng đã tự mua áo mới 3-4 lần để thay đổi vì tôi nghĩ ăn mặc tươm tất thì khách hàng sẽ cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Lần này tôi rất vui vì được tặng áo mới. Áo lại nhìn rất năng động, hiện đại, nên tôi thấy hào hứng, tự tin hơn nhiều”.

Chương trình tặng đồng phục là sự nối dài những hoạt động mà Grab Việt Nam đang triển khai trong thời gian qua nhằm quan tâm chia sẻ, gắn bó và đồng hành với cộng đồng đối tác. Trong tháng 12 này, chương trình thường niên “Điều Ước Sau Tay Lái” sẽ tiếp tục hỗ trợ các bác tài, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, có thể thực hiện được những mong ước của họ dành cho bản thân và gia đình. Trước đó, chương trình “GrabScholar - Mở lối tương lai em” lần đầu tiên được tổ chức đã trao các suất học bổng hỗ trợ học tập và học bổng toàn phần cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam, trong đó bao gồm con em của đối tác tài xế, đối tác thương nhân Grab.