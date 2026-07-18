Goo Hye Sun lâm thảm cảnh hậu ly hôn Ahn Jae Hyun: "Tôi đọc được bình luận gọi mình là heo"

Sáng 17/7, tờ Starnews cho hay, “nàng Cỏ “ Goo Hye Sun vừa làm khách mời trên chương trình Kim Ju Ha’s Day & Night (đài MBN) và có những chia sẻ gây xôn xao về hàng loạt bình luận ác ý mà cô phải đối mặt trong nhiều năm qua.

Ngay trên sóng truyền hình, nữ diễn viên không ngần ngại dằn mặt anti-fan: “Tôi đọc hết mọi bình luận ác ý đấy nhé, không sót 1 cái nào luôn”. Đáng chú ý, cô bị khán giả gọi là heo ở thời điểm sau khi đã ly hôn tài tử Ahn Jae Hyun. Và bình luận cay độc này đã làm đảo lộn nhịp sống thường ngày của nữ minh tinh Vườn Sao Băng ngay lập tức. Trước ống kính, Goo Hye Sun trải lòng: “Trong suốt 24 năm hoạt động nghệ thuật, đó là lần đầu tiên tôi đọc được bình luận gọi mình là heo như vậy. Ngay khi nhìn thấy bình luận ác ý này, tôi đã quyết định ngừng ăn uống, tuyệt thực luôn”.

Goo Hye Sun sang chấn tâm lý sau khi bị dân mạng gọi là “heo”. Ảnh: Naver

Trên hành trình giảm cân và giữ dáng sau đó, Goo Hye Sun đã phải đối mặt với không ít thách thức. Nữ diễn viên cho biết gần đây cô đã chinh phục thành công độ cao 4300m trên núi Himalaya. Ban đầu, nhiều người còn tưởng Goo Hye Sun sẽ giảm cân đáng kể sau chuyến đi tới Himalaya, ai dè lúc trở về nữ nghệ sĩ lại tăng cân vùn vụt thêm tận 8kg.

Goo Hye Sun giải thích về màn tăng thêm gần chục kg: “Không ăn thì không thể nào đi nổi luôn ấy. Vì chinh phục dãy núi Himalaya quá vất vả nên tôi nghĩ mình phải tự thưởng cho bản thân. Thế là tôi ăn sạch sành sanh mọi thứ ở đó. Tôi thậm chí còn ăn cả thức ăn của ngựa, ăn luôn bánh quy và đường viên dành cho ngựa nữa”.

Những chia sẻ của Goo Hye Sun mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Nate

Goo Hye Sun sinh năm 1984, gia nhập làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi và từng là thực tập sinh của SM Entertainment. Sau đó, nữ nghệ sĩ chuyển đến DSP Media, nơi cô được đào tạo để ra mắt trong 1 nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phá sản hoàn toàn nên Goo Hye Sun chuyển đến YG Entertainment và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Sự chuyển hướng này thực sự là 1 quyết định vô cùng sáng suốt khi sau đó Goo Hye Sun đã nhanh chóng trở thành nữ diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Trong thời gian còn hoạt động năng nổ ở showbiz, cô gây tiếng vang khắp châu Á nhờ thành công của loạt phim như Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng…

Goo Hye Sun từng tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh qua nhiều tác phẩm nổi đình nổi đám 1 thời. Ảnh: X

Về tình duyên, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun hồi giữa năm 2016 chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Vào thời điểm “đường ai nấy đi”, nữ minh tinh Vườn Sao Băng cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục với Ahn Jae Hyun. Nữ diễn viên tố Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào.

Sau đó, Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên họ Goo nói dối. Theo đó, nam tài tử sinh năm 1987 chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như lời mỹ nhân họ Goo tố cáo. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định “sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định 1 chiều trên mạng xã hội của vợ cũ”. Sau hàng loạt lùm xùm, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ, đi học thạc sĩ. Và cặp đôi 1 thời cũng mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.