Những ngày này, Goo Hye Sun đang trở thành cái tên hot hơn bao giờ hết, lý do bởi cô xuất hiện trên một chương trình của đài tvN và chia sẻ về cuộc sống khó khăn hiện tại. Mỹ nhân Vườn Sao Băng gây sốc khi tiết lộ tình cảnh "vô gia cư" của bản thân trong khoảng thời gian gác lại công việc vì lùm xùm ly hôn và dành tâm sức cho việc học. Kéo theo đó, nhiều khán giả cũng lục lại những thông tin trong quá khứ của cô, về đời tư, sự nghiệp và nhất là cuộc hôn nhân đổ vỡ sau chuyện phim giả tình thật đẹp như mơ.

"Bình hoa di động" từng sống sung túc 12 năm chỉ nhờ một bộ phim

Goo Hye Sun sinh năm 1984, vào nghề từ năm 2002 khi tham gia đóng MV cho một số ca sĩ lớn. Nhờ diện mạo xinh đẹp, cô sớm trở nên nổi tiếng trong bộ phim truyền hình Pure in Heart năm 2006 và khiến các nhà phê bình ngạc nhiên với diễn xuất của mình trong bộ phim cổ trang The King and I. Tiếp sau đó, cô liên tục có các dự án phim mới, tuy nhiên trái với phản ứng trước đó, càng đóng phim, diễn xuất của cô lại càng gây nhiều tranh cãi.

Tới năm 2009, cuộc đời và sự nghiệp của Goo Hye Sun hoàn toàn bước sang một trang mới khi cô đóng chính trong dự án phim đình đám Vườn Sao Băng. Cho đến nay, đây vẫn là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên, khiến cô "chết danh" Nàng Cỏ (biệt danh của nhân vật trong phim). Thậm chí Goo Hye Sun còn từng chia sẻ vào năm 2021, rằng suốt 12 năm qua, cô vẫn sống đủ và có thể làm mọi điều mình muốn nhờ thù lao từ Vườn Sao Băng.

Sau thành công vang dội từ bộ phim để đời, Goo Hye Sun vẫn chăm chỉ cần mẫn đóng phim và chứng minh bản thân là một ngôi sao đa-zi-năng khi thử sức với đủ các vai trò, từ biên kịch, đạo diễn đến ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Nhưng cô vẫn khó bước qua được cái bóng của Nàng Cỏ, chưa kể diễn xuất của cô còn ngày càng đơ cứng, thậm chí cô còn bị cho là "thuốc độc rating" khi đóng phim nào cũng thất bại.

Tới 2017, Goo Hye Sun góp mặt trong bộ phim You're Too Much nhưng chỉ đóng 6 tập rồi rút lui giữa lúc phim đang phát sóng khiến đoàn phim điêu đứng. Dù lấy lý do sức khỏe không tốt nhưng năm đó, cô vẫn chịu nhiều chỉ trích vì làm ảnh hưởng cả một tập thể. Tới năm 2019, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ nên You're Too Much hiện đang là bộ phim truyền hình cuối cùng của cô, không tính các sản phẩm phim ngắn mà cô tự sản xuất. Trên thực tế, dù tuyên bố giải nghệ nhưng Goo Hye Sun vẫn sản xuất phim, MV khiến cho khán giả vô cùng khó hiểu. Hai năm trở lại đây, cô cũng gây chú ý khi đi học thêm về phim ảnh, diễn xuất thế nhưng vẫn chưa công bố về ngày trở lại chính thức.

Sự nghiệp tụt dốc không phanh hậu lùm xùm ly hôn

Sau Vườn Sao Băng, Goo Hye Sun đóng phim toàn thất bại thế nhưng lại chính nhờ đóng phim mà cô đã bén duyên với chồng cũ là Ahn Jae Hyun. Cặp đôi quen nhau khi đóng chung dự án Blood (Bác Sĩ Khát Máu), sau đó nhanh chóng phim giả tình thật và cũng lập tức kết hôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến khán giả tưởng đâu họ thực sự là định mệnh không thể thiếu của đời nhau, ai ngờ đến cả việc ly hôn cũng nhanh không tưởng. Chỉ 2 năm sau những lời thề nguyền hạnh phúc, họ đường ai nấy đi trong những lời tố cáo, vạch mặt chồng cũ đầy chua chát của Goo Hye Sun.

Liên tiếp sau đó, Goo Hye Sun liên tục lên tiếng đấu tố chồng cũ, đưa ra các lập luận, các đoạn tin nhắn cho rằng Ahn Jae Hyun hay uống rượu, thân thiết với nhiều cô gái, thậm chí cô còn dọa sẽ tung ảnh của chồng cũ với nhân tình. Ban đầu, dư luận ủng hộ và đồng cảm với Goo Hye Sun thế nhưng lại nhanh chóng xoay chiều khi cô cứ liên tục kêu khóc, kể khổ nhưng lại không tung ra được bằng chứng cụ thể. Từ thương cảm, khán giả đã chỉ trích Nàng Cỏ là đóng vai nạn nhân, hại sự nghiệp của chồng cũ. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định "sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định một chiều trên SNS của Goo Hye Sun".

Sau hàng loạt các lùm xùm ly hôn, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn tiếp tục bị chỉ trích khi chỉ đúng 20 ngày sau tuyên bố đó, cô lại cho ra mắt sản phẩm nghệ thuật mới. Liên tiếp từ 2019 đến nay, sự nghiệp của Goo Hye Sun sa sút không phanh trong khi Ahn Jae Hyun đã trở lại đóng phim và tham gia các chương trình giải trí. Dù mọi nhất cử nhất động của người đẹp vẫn được chú ý nhưng rõ dàng danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng và khán giả đại chúng cũng không quá tha thiết mong chờ Nàng Cỏ đóng phim trở lại.

Lên sóng truyền hình kể khổ để "flex" tài sản kếch xù

Dù đã tuyên bố giải nghệ nhưng Goo Hye Sun có vẻ vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi ngành công nghiệp phim ảnh. Bằng chứng là cô đã theo học tại Đại học Sungkyunkwan, khoa Điện ảnh và Truyền hình. 7 năm không có dự án phim mới, bỏ tiền đi học và sản xuất những dự án cá nhân có vẻ khiến thù lao Vườn Sao Băng và các dự án khác đã dần cạn kiệt. Cô gây sốc cho khán giả khi lên một chương trình lớn của đài tvN và kể việc mình không có nhà riêng, phải sinh hoạt trong một chiếc xe hơi trong khoảng thời gian đi học. "Tôi đã lãng phí rất nhiều tài sản của mình. Tôi không có nơi nào để sống. Tôi thực sự không có nhà. Dĩ nhiên tôi vẫn có thể về nhà mẹ ở Incheon nhưng đối với các kỳ thi hoặc những ngày quan trọng tại trường, tôi buộc phải ngủ trong ô tô hoặc thư viện. Bởi ngay cả khi bạn khởi hành lúc 6:30 sáng thì cũng sẽ mất 3 đến 4 giờ để đi từ Incheon tới trường", nữ diễn viên chia sẻ.

Goo Hye Sun ăn uống và sinh hoạt trên xe hơi

Một ngày sau chia sẻ gây sốc này, Goo Hye Sun lại tiếp tục khiến cư dân mạng bất ngờ bằng màn đính chính "đậm mùi tiền". Cô cho biết mình mới dồn tiền xây một căn biệt thự ở cạnh trường, mua nhà cho các thành viên trong gia đình và chuẩn bị cho việc học cao học. Vì lý do này nên cô mới phải sống cảnh tạm bợ. Lời giải thích này càng khiến khán giả hoang mang hơn, không biết cô kiếm tiền ở đâu để thực hiện hàng loạt kế hoạch lớn như vậy khi mà đã rất nhiều năm không nhận phim mới. Có vẻ như từ 2021 đến nay, số thù lao mà cô kiếm từ Vườn Sao Băng vẫn chưa hề hết.

Hình ảnh bản thiết kế căn nhà đang xây mà Goo Hye Sun chia sẻ trên trang cá nhân

Goo Hye Sun từng là mỹ nhân có trong tay tất cả, sự nghiệp lẫy lừng dù tài năng có hạn, chuyện tình trong mơ mà nhiều người ngưỡng mộ. Đáng tiếc sau tất cả, cô lại tự kết thúc sự nghiệp lẫy lừng đó bằng những lùm xùm đời tư và lối diễn xuất hơn 10 năm không hề tiến bộ. Goo Hye Sun chia sẻ mình đi học thêm về phim ảnh, diễn xuất, nỗ lực để tốt nghiệp vì đó cũng là ước mơ của bố mẹ. Cô đã học hành chăm chỉ và đạt những thành tích rất cao trong quá trình học của mình. Đó là điều đáng khen. Nhưng ở thì tương lai, liệu những kiến thức và điểm số gặt hái ở trường có giúp Goo Hye Sun một lần nữa tìm thấy ánh hào quang của đời mình?

