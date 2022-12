GONZO lên tiếng khi bị tấn công bởi chuyện được 6 vệ sĩ hộ tống

Vừa qua, khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM, rapper GONZO trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi được 6 vệ sĩ hộ tống dù xung quanh không có khán giả. Sau khi tranh cãi nổ ra, quản lý nghệ sĩ tại SpaceSpeakers cũng thẳng thừng phủ nhận việc thuê vệ sĩ cho học trò Binz và giải thích thêm đội ngũ an ninh là do BTC chương trình sắp xếp.



GONZO được 6 vệ sĩ hộ tống - Nguồn: Đi soi sao đi

Mới đây, GONZO đã chính thức lên tiếng trên MXH về chuyện được hộ tống bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu. Anh gửi lời cảm ơn đến những người đã bảo vệ mình, đồng thời lên án văn hóa sử dụng MXH của một bộ phận giới trẻ. Nam rapper chia sẻ:

"Chân thành cảm ơn những người đã lên tiếng bảo vệ Gonzo trước các comment tiêu cực. Các bạn chính là những vệ sĩ online vô cùng thiết thực (như mọi loại vệ sĩ khác) để chống lại nạn cyber bully (bạo lực mạng) đang tràn lan trên MXH toxic (độc hại) này.

Việc tôi là một người nổi tiếng là một lý do tôi hiểu mình cần làm quen với điều đó và không để nó ảnh hưởng đến mình nhưng tôi nghĩ sự việc vừa rồi cũng là đủ để những ai hiểu chuyện thấy rõ văn hóa sử dụng MXH của một bộ phận giới trẻ đang ở mức độ nào.

Điều này làm tôi buồn hơn là việc mình bị trêu đùa, sỉ nhục vì tôi có thể kiểm soát cách mình phản ứng với những lời ác ý nhưng sự ác ý đó là thứ mà tôi không thể thay đổi.

There's simply just so much hate in this virtual world (tạm dịch: Đơn giản là có quá nhiều điều tiêu cực trên thế giới ảo này)".